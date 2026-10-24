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Oluja "Osten" izazvala havariju u Evropi: Ciklon pustoši sve pred sobom, više ljudi teško povrijeđeno (Video)

Oluja "Osten" izazvala havariju u Evropi: Ciklon pustoši sve pred sobom, više ljudi teško povrijeđeno (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Snažna oluja izazvala je haos, povrede i nestanke struje širom Britanije i Njemačke, dok meteorolozi upozoravaju da tokom vikenda stiže novi, još razorniji ciklon.

Oluja Ostin poharala Evropu Izvor: X/@Windycom/@SebDecaux

Snažno jesenje nevrijeme zahvatilo je dijelove zapadne Evrope, a oluja "Osten" ostavila je za sobom pustoš, povrijeđene i hiljade ljudi bez struje u Velikoj Britaniji i Njemačkoj, dok se obe zemlje već pripremaju za udar novog razornog ciklona.

Haos u Britaniji i dolazak opasne oluje "Buelo"

Na jugozapadu Engleske više od 3.700 domova osvanulo je u subotu bez električne energije nakon naleta oluje "Osten". U petak je u jednom trenutku čak 31.000 domaćinstava bila u mraku, letovi su otkazivani, a dio istorijskog Zapadnog mola u Brajtonu srušio se u more.

Iako su inženjeri uspjeli da vrate struju u više od 60.000 domova, britanski meteorološki zavod (Met Office) upozorava da novi prekidi tek slijede.

Sjeveru Ujedinjenog Kraljevstva već prijeti nova snažna oluja "Buelo", druga imenovana ove sezone. Izdat je narandžasti meteo-alarm, drugi najviši stepen upozorenja, koji važi za Škotsku, sjever Engleske sve do Karlajla i sjeveroistok Sjeverne Irske od subote u 21 sat do nedjelje uveče.

Prognostičari upozoravaju na udare vjetra koji bi mogli da premaše 128 km/h, razorne talase i opasnost po život od letećih krhotina, uz apel građanima da ne izlaze iz kuća.

U Škotskoj bi na višim predjelima moglo pasti više od 100 litara kiše po kvadratnom metru za samo jedan dan. Zbog najavljenog nevremena već vlada kolaps u saobraćaju: otkazuju se trajektne linije, željeznički operateri savjetuju da se izbjegavaju sva putovanja koja nisu neophodna, a u Londonu je iz bezbjednosnih razloga otkazana tradicionalna manifestacija "Divali na trgu".

Teško povrijeđeni u Njemačkoj, željeznica paralisana

Istovremeno, oluja "Osten" napravila je haos na zapadu i jugozapadu Njemačke, gdje vatrogasci i policija neprestano uklanjaju oborena stabla, granje i saniraju štetu.

U gradu Nastatenu, zapadno od Frankfurta, snažan nalet vjetra srušio je konstrukciju u blizini pijace, pri čemu su dvije osobe teško povrijeđene, a jedna je u kritičnom stanju helikopterom prebačena u bolnicu. U Zeligenštatu je grana pala na biciklistu kojeg su vatrogasci morali da izvlače, dok je u Lebahu pješak lakše povrijeđen kada ga je udario reklamni pano.

Željeznički saobraćaj u Njemačkoj pretrpio je ozbiljan udar. Na glavnoj stanici u Karlsrueu došlo je do havarije i varničenja na kontaktnoj mreži, dok je međugradski voz sa 280 putnika kod Ahena morala da vuče dizel-lokomotiva zbog pokidanih vodova. Pruge su zbog srušenih stabala bile blokirane i kod Nojsa, kao i u samom Štutgartu.

Iako se oluja "Osten" tokom dana premješta ka Danskoj i Baltičkom moru, njemačka meteorološka služba upozorava da opasnost nije prošla, već tokom noći zemlju će zahvatiti novi olujni talas koji donosi obilne padavine.

(MONDO)

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nevrijeme Velika Britanija Njemačka

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