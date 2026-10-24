Oluja "Osten" izazvala havariju u Evropi: Ciklon pustoši sve pred sobom, više ljudi teško povrijeđeno (Video)

Snažna oluja izazvala je haos, povrede i nestanke struje širom Britanije i Njemačke, dok meteorolozi upozoravaju da tokom vikenda stiže novi, još razorniji ciklon.

Izvor: X/@Windycom/@SebDecaux

Snažno jesenje nevrijeme zahvatilo je dijelove zapadne Evrope, a oluja "Osten" ostavila je za sobom pustoš, povrijeđene i hiljade ljudi bez struje u Velikoj Britaniji i Njemačkoj, dok se obe zemlje već pripremaju za udar novog razornog ciklona.

Haos u Britaniji i dolazak opasne oluje "Buelo"

Na jugozapadu Engleske više od 3.700 domova osvanulo je u subotu bez električne energije nakon naleta oluje "Osten". U petak je u jednom trenutku čak 31.000 domaćinstava bila u mraku, letovi su otkazivani, a dio istorijskog Zapadnog mola u Brajtonu srušio se u more.

#tempête #Austen 153 km/h au phare du Môle des Noires à Saint-Malo ! https://t.co/2LxPb7uBry — Sébastien DECAUX (@SebDecaux)October 23, 2026

Iako su inženjeri uspjeli da vrate struju u više od 60.000 domova, britanski meteorološki zavod (Met Office) upozorava da novi prekidi tek slijede.

Sjeveru Ujedinjenog Kraljevstva već prijeti nova snažna oluja "Buelo", druga imenovana ove sezone. Izdat je narandžasti meteo-alarm, drugi najviši stepen upozorenja, koji važi za Škotsku, sjever Engleske sve do Karlajla i sjeveroistok Sjeverne Irske od subote u 21 sat do nedjelje uveče.

Prognostičari upozoravaju na udare vjetra koji bi mogli da premaše 128 km/h, razorne talase i opasnost po život od letećih krhotina, uz apel građanima da ne izlaze iz kuća.

Storms Austen and Boelo to bring severe weather to northwestern EuropeTwo powerful Atlantic storms, Austen and Boelo, will bring very strong winds, heavy rainfall and rough seas to northwestern Europe from Thursday evening through the weekend. Storm Austen is undergoing explosive cyclogenesis as it approaches Ireland and the UK. A strong jet stream over the Atlantic is contributing to its rapid deepening.Overnight into Friday, Austen will mainly affect southern and eastern Ireland before moving along the English Channel, with severe weather expected across southern England and northern and northwestern France.Wind gusts may reach 110–130 km/h (70–80 mph) in exposed areas. Falling trees, power outages and transport disruption are possible. Large waves are also expected along the coasts of Ireland, Brittany, Wales and southern England.The storm will also bring heavy rainfall, with totals of 20–40 mm, locally reaching 60–80 mm. This could lead to localised flooding.By Friday afternoon, the storm will move over the southern North Sea, extending its impacts to the Benelux countries and northwestern Germany. Storm Boelo is currently developing over the Atlantic and is expected to deepen significantly on Friday and Saturday. From Saturday into Sunday, it will bring another round of heavy rainfall and very strong winds, mainly affecting Northern Ireland, Scotland and northern England.⚠️ Damaging winds, dangerous coastal conditions and localised flooding are expected. Stay up to date with the latest weather warnings. — Windy.com (@Windycom)October 22, 2026

U Škotskoj bi na višim predjelima moglo pasti više od 100 litara kiše po kvadratnom metru za samo jedan dan. Zbog najavljenog nevremena već vlada kolaps u saobraćaju: otkazuju se trajektne linije, željeznički operateri savjetuju da se izbjegavaju sva putovanja koja nisu neophodna, a u Londonu je iz bezbjednosnih razloga otkazana tradicionalna manifestacija "Divali na trgu".

Teško povrijeđeni u Njemačkoj, željeznica paralisana

Istovremeno, oluja "Osten" napravila je haos na zapadu i jugozapadu Njemačke, gdje vatrogasci i policija neprestano uklanjaju oborena stabla, granje i saniraju štetu.

U gradu Nastatenu, zapadno od Frankfurta, snažan nalet vjetra srušio je konstrukciju u blizini pijace, pri čemu su dvije osobe teško povrijeđene, a jedna je u kritičnom stanju helikopterom prebačena u bolnicu. U Zeligenštatu je grana pala na biciklistu kojeg su vatrogasci morali da izvlače, dok je u Lebahu pješak lakše povrijeđen kada ga je udario reklamni pano.

Željeznički saobraćaj u Njemačkoj pretrpio je ozbiljan udar. Na glavnoj stanici u Karlsrueu došlo je do havarije i varničenja na kontaktnoj mreži, dok je međugradski voz sa 280 putnika kod Ahena morala da vuče dizel-lokomotiva zbog pokidanih vodova. Pruge su zbog srušenih stabala bile blokirane i kod Nojsa, kao i u samom Štutgartu.

Watch the moment part of Brighton's West Pier collapses during Storm Austen.More here: https://t.co/rtMP71766n https://t.co/zmwuWFcOGQ — BBC Sussex (@BBCSussex)October 23, 2026

Iako se oluja "Osten" tokom dana premješta ka Danskoj i Baltičkom moru, njemačka meteorološka služba upozorava da opasnost nije prošla, već tokom noći zemlju će zahvatiti novi olujni talas koji donosi obilne padavine.

(MONDO)