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Žestoka oluja "Boelo" i poplave paralisale Veliku Britaniju: Više od 160.000 ljudi bez struje

Žestoka oluja "Boelo" i poplave paralisale Veliku Britaniju: Više od 160.000 ljudi bez struje

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Više od 160.000 potrošača u Velikoj Britaniji ostalo je bez struje nakon što je snažna oluja Boelo, praćena orkanskim vjetrovima i poplavama, pogodila sjever zemlje i Škotsku, izazvavši i velike poremećaje u saobraćaju.

Poplave u Velikoj Britaniji Izvor: X/@Windycom

Velikoj Britaniji je bez električne energije ostalo 161.400 potrošača, nakon što je oluja Boelo izazvala nestanak struje i dovela do poremećaja u saobraćaju, prenio je danas Skaj njuz.

Energetska mreža Velike Britanije (ENA) saopštila je da njeni zaposleni ulažu napore da što prije ponovo uspostave snabdjevanje strujom, ali da je pristup nekim lokacijama otežan zbog oborenih stabala i prekida u saobraćaju.

Kako je saopšteno iz kompanije ENA, snabdjevanje strujom je ponovo uspostavljeno za 677.300 potrošača koji su zbog oluja Ostin i Boelo ostali bez nje, javlja agencija Tačno.

"Operateri mreže su predvidjeli da će oluja Boelo izazvati poremećaje u snabdjevanju domaćinstava širom sjevernih dijelova Britanije, pa su se pripremili tako što su rasporedili osoblje i opremu, spremni da reaguju u slučaju najtežih oštećenja", izjavio je izvršni direktor kompanije ENA, Lorens Slejd.

Svi koji su ostali bez električne energije pozvani su da posjete sajt '"powercut105.com'" i prijave nestanak struje svom lokalnom operateru mreže, prenio je Skaj njuz.

Oluja Boelo pogodila je sjever Velike Britanije i Škotsku u subotu uveče, donoseći orkanske vjetrove koji su prelazili 136 kilometara na sat, obilne kiše i velike poplave.

(Mondo.rs)

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Oluja nevrijeme Velika Britanija

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