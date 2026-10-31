Masovne racije širom Crne Gore: Pretresani pripadnici klanova, nađena droga, privedeno šest osoba

Racije širom Crne Gore, policija tražila pripadnike "škaljarskog" i "kavačkog" klana.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević

Policija u Crnoj Gori je u petak 30. oktobra sprovela pojačanu kontrolu i raciju više od 1.500 osoba među kojima je 55 operativno-interesantnih lica, dok je šest osoba privedeno, pišu "Vijesti". Uprava policije Crne Gore je saopštila da su tokom pretresa i racija pronađeni kokain i marihuana.

Akcije racije i kontrole su sproveli pripadnici regionalnih centara bezbjednosti "Centar", "Zapad", "Sjever" i "Jug". Pretresani su i ugostiteljski objekti u kojima se okupljaju operativno-interesantna lica, kao i članovi organizovanih kriminalnih grupa (OKG).

Prema nezvaničnim informacijama "Vijesti", u Nikšiću je policija kontrolisala člana "škaljarskog klana" Mila Jovanovića i Nermina Berišu i Aleksandra Kovačevića. Beriša i Kovačević važe za osobe bliske tom klanu, dok je Kovačević navodno član i navijačke grupe "Delije".

U Baru su kontrolisani pripadnici "kavačkog klana" Ognjen Budimir i Eldar Nurković, u Tivtu pripadnici istog klana Matija Nikčević i Rade Samardžić, u Kotoru "škaljarac" Predrag Dudić, u Herceg Novom je kontrolisan Nenad Abramović sa Cetinja koji pripada kriminalnom klanu iz Budve.

Policija je kontrolisala ukupno 59 objekata među kojima su 53 ugostiteljska objekta, šest kladionica i kazina. Racije su izvršene u 14 ugostiteljskih objekata.