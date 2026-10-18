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Tragedija u Crnoj Gori: Lovac se okliznuo i poginuo pri padu sa litice

Tragedija u Crnoj Gori: Lovac se okliznuo i poginuo pri padu sa litice

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Vlado Marsenić (44) iz Andrijevice stradao je u lovu kada se okliznuo i pao sa litice, potvrđeno je iz Službe zaštite i spasavanja.

Nesreća u lovu kod Andrijevice: Muškarac stradao nakon pada sa stijene u Crnoj Gori Izvor: @criene via Twenty20

Tijelo lovca izvučeno je nešto poslije 16.00 časova, prenosi Radio televizija Crne Gore.

Načelnik andrijevičke Službe zaštite i spašavanja Nemanja Jovović rekao je da su lovci oko 11.00 časova dojavili da je Marsenić pao sa litice u selu Gračanica.

"Na licu mjesta pored nas je bila hitna pomoć i policija. Tijelo smo uspjeli da pronađemo i izvučemo oko 16.00 časova", dodao je Jovović.

Policija je izvršila uviđaj, a tijelo stradalog lovca biće upućeno na obdukciju.

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