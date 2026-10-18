Tragedija u Crnoj Gori: Lovac se okliznuo i poginuo pri padu sa litice

Vlado Marsenić (44) iz Andrijevice stradao je u lovu kada se okliznuo i pao sa litice, potvrđeno je iz Službe zaštite i spasavanja.

Izvor: @criene via Twenty20

Tijelo lovca izvučeno je nešto poslije 16.00 časova, prenosi Radio televizija Crne Gore.

Načelnik andrijevičke Službe zaštite i spašavanja Nemanja Jovović rekao je da su lovci oko 11.00 časova dojavili da je Marsenić pao sa litice u selu Gračanica.

"Na licu mjesta pored nas je bila hitna pomoć i policija. Tijelo smo uspjeli da pronađemo i izvučemo oko 16.00 časova", dodao je Jovović.

Policija je izvršila uviđaj, a tijelo stradalog lovca biće upućeno na obdukciju.