Crna Gora od danas uvodi vize za državljane pet zemalja: Nova pravila stupila na snagu

Crna Gora od 1. novembra uvodi vizni režim za državljane pet zemalja.

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Crna Gora od danas, 1. novembra, uvodi vizni režim za državljane Bjelorusije, Kine, Rusije, Saudijske Arabije i Turske, u okviru usklađivanja vizne politike sa politikom Evropske unije i obavezama u procesu pristupanja EU, prenosi agencija Tačno.

Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore saopštilo je da je Ambasada Belorusije zvanično obavijestila Podgoricu da će od 1. novembra i državljanima Crne Gore biti potrebna viza za ulazak u Bjelorusiju, prenosi CDM.

Istovremeno, državljani Crne Gore moći će da putuju u Kinu bez vize do 31. decembra 2026. godine, prema informacijama kineske ambasade u Podgorici.

Kada je riječ o Saudijskoj Arabiji, crnogorskim državljanima viza za ulazak u tu zemlju bila je potrebna i ranije.

Državljani Bjelorusije, Kine, Rusije, Saudijske Arabije i Turske koji u Crnu Goru uđu najkasnije do 23.59 časova 31. oktobra moći će da ostanu bez vize do 30 dana, dok će od danas za ulazak biti potrebna odgovarajuća viza, osim u slučajevima predviđenim važećim propisima.

Oni koji se 1. novembra već budu zakonito nalazili u Crnoj Gori moći će da nastave boravak u skladu sa pravilima koja uređuju njihov boravak.

Zahtjevi za izdavanje viza mogu da se podnesu u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore ili u aplikacionim centrima kompanije VFS Global, gdje je ta usluga dostupna.

Zahtev ne može da se podnese na teritoriji Crne Gore, a konzularna taksa iznosi 35 evra, uz dodatne troškove za podnošenje zahteva preko VFS Global centara.

Odluka o zahtevu donosi se u roku od 10 dana, dok rok u složenijim slučajevima može da se produži na 30, odnosno 60 dana.

Zahtjev za kratkoročnu vizu C podnosi se najkasnije 15 dana pre putovanja, a za dugoročnu vizu D najkasnije 60 dana prije planiranog putovanja.

Crna Gora je istovremeno omogućila određenim kategorijama stranaca da uđu i borave do 30 dana bez crnogorske vize ako imaju važeću šengensku vizu ili vizu Australije, Japana, Kanade, Novog Zelanda, Irske, Sjedinjenih Američkih Država ili Velike Britanije, odnosno važeću dozvolu boravka u tim zemljama i državama šengenskog prostora.

Ministarstvo spoljnih poslova navodi da u saradnji sa VFS Globalom trenutno omogućava podnošenje zahteva za crnogorske vize u centrima u Turskoj, Rusiji i Bjelorusiji, dok je planirano otvaranje dodatnih centara u Kini i Saudijskoj Arabiji.