Tragičan kraj potrage: Dječak iz Crne Gore nađen mrtav u Kanadi godinu dana nakon nestanka

Nakon što je rodbina iz Crne Gore izrazila sumnju da je već mrtav, kanadska policija pronašla je posmrtne ostatke jedanaestogodišnjeg Kaja Pavlovića. Zbog ubistva su uhapšeni Sara i Branko Bijelić, sa kojima se dječak nedavno doselio u Vankuver.

Izvor: Youtube/ CityNews/Screenshot

Jeziva sudbina dječaka Kaja Pavlovića (11), čiji je nestanak prijavljen u septembru prošle godine u kanadskom gradu Barnabiju, rasvijetljena je nakon što su pronađeni njegovi posmrtni ostaci, a ključne sumnje o tragičnom ishodu prve su stigle od njegove rodbine iz Crne Gore.

Organizacija "The Vanished Project" iz Vankuvera, koja se bavi nestalim osobama, prva je dobila uznemirujuće informacije kada je slučaj dospio u javnost.

"Kontaktirala nas je porodica iz Crne Gore i na određeni način nam saopštila da on možda više nije među živima", izjavila je Kasandra Kensal, portparolka ove organizacije, aludirajući na to da je dječak bio mrtav i prije nego što je pokrenuta zvanična potraga, prenose kanadski mediji.

Ove sumnje potvrdila je i kanadska Jedinica za istragu ubistava (IHIT). Portparolka policije Freda Fong izjavila je da su se zločini dogodili prošle godine, prije nego što je policiji uopšte prijavljen dječakov nestanak.

Police have recovered the body of 11-year-old Kai Pavlovic, missing since last year, and charged two family members in connection with his death. Branko Bijelic, 51, faces second-degree murder and indignity to human remains charges, while Sarah Bijelic, 46, has been charged with manslaughter.Kai moved to Vancouver in 2023 from New Zealand, where his family raised concerns leading to an RCMP wellness check in Sept 2025. Police confirmed the suspects were close relatives but declined to specify their exact relationship.Reports: @parteekmahal #IHIT #Burnaby #RCMP — RED FM™ VANCOUVER (@redfmvancouver)November 2, 2026

Za stravičan zločin optuženi su Sara Bijelić (46), koja se tereti za ubistvo iz nehata, i Branko Bijelić (51), koji je optužen za ubistvo drugog stepena i skrnavljenje ljudskih ostataka.

Fongova je potvrdila da su optuženi u srodstvu sa žrtvom, ali nije željela da precizira tačan odnos. Ipak, prema izvještajima "Radija Novi Zeland", Kaj Pavlović se u Vankuver preselio 2023. godine upravo sa majkom i očuhom. Zanimljivo je da je Sara Bijelić porijeklom sa Novog Zelanda, ali je godinama živjela u Crnoj Gori prije nego što se prošle godine preselila u Britansku Kolumbiju.

Zvanična potraga visokog rizika otvorena je tek kada kanadska policija, po pozivu šire porodice koja je bila zabrinuta za Kajevu bezbjednost, nije uspjela da ga pronađe tokom rutinske terenske provjere.

This is heartbreaking. Condolences to his family #bcpoliSAD UPDATE – KAI PAVLOVIC LOCATED DECEASEDKai Pavlovic, who had been missing from #Burnaby since September 26, 2025, has sadly been located deceased. His family has confirmed this heartbreaking news. https://t.co/9WIEM8IfyQ — themsteri (@teririch)November 3, 2026

Dječakova tetka Helen Kok, koja živi u Krajstčerču na Novom Zelandu, uputila je emotivnu izjavu u ime porodice.

"Ovo su vijesti koje naša porodica nikada nije željela da primi. Kaj je bio svjetlost naših života. Nedostajaće nam radost, kreativnost i osjećaj za avanturu koje je nosio sa sobom gdje god bi pošao – i takvog ćemo ga pamtiti. U našim srcima zauvijek će ostati praznina u obliku Kaja", poručila je Kokova, moleći javnost za privatnost tokom perioda žalosti.

Pojavljivanje Sare Bijelić pred sudom zaštićeno je zabranom objavljivanja detalja, dok je izlazak Branka Bijelića pred sudiju u Vankuveru zakazan za četvrtak.