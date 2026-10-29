Ovaj grad je prvi na listi za održivi turizam: Kad vidite kakvu prirodu ima, poželjećete odmah da se preselite

Viktorija u Kanadi proglašena je najboljom malom gradskom destinacijom za održivi turizam na svijetu, a evo po čemu se izdvaja od drugih gradova.

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Dok mnogi turisti prilikom izbora destinacije gledaju cijenu smještaja, znamenitosti i mogućnosti za zabavu, sve više pažnje posvećuje se i tome koliko je putovanje održivo i kako turizam utiče na životnu sredinu i lokalno stanovništvo. Jedan grad u Kanadiposebno se izdvojio po ovim kriterijumima i ponio titulu najbolje svjetske destinacije za održivi turizam među manjim gradovima.

Riječ je o Viktoriji, gradu u kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija, koji je zauzeo prvo mjesto među manjim gradskim destinacijama obuhvaćenim Globalnim indeksom održivosti destinacija za 2026. godinu. Na drugom mjestu našao se Keri u Irskoj, dok je treće mjesto pripalo Lucernu u Švajcarskoj.

Viktorija je ostvarila i značajan uspjeh na globalnom nivou, zauzevši 15. mjesto na listi 40 najbolje rangiranih destinacija. Ispred nje su se našli brojni evropski gradovi, dok je Montreal zauzeo deveto, a Edmonton 39. mjesto. Tako su se samo tri grada iz Sjeverne Amerike našla među 40 najbolje rangiranih destinacija.

Šta je Viktoriji donijelo prvo mjesto?

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Ono što Viktoriju izdvaja nije samo turistička ponuda već i način na koji se gradrazvija, uz nastojanje da se očuvaju prirodni resursi i poboljša kvalitet života stanovnika. Među prednostima koje su doprinijele njenom uspjehu izdvajaju se razvijena biciklistička infrastruktura, četvrti pogodne za pješačenje, snabdijevanje energijom iz čistijih izvora i pouzdano vodosnabdijevanje.

Grad i turistički sektor rade i na smanjenju uticaja na životnu sredinu, boljem upravljanju otpadom i podsticanju odgovornijeg poslovanja. Značajnu ulogu imaju i hoteli i druge turističke kompanije koje prihvataju standarde održivog poslovanja.

Viktorija je poznata kao grad vrtova, a priroda je na svakom koraku

Izvor: FirstShot / Alamy / Profimedia

Viktorija se nalazi na južnom dijelu ostrva Vankuver, na obali Tihog okeana, i glavni je grad kanadske provincije Britanska Kolumbija. Često je nazivaju "gradom vrtova", a kada se pogledaju njeni parkovi, cvjetne ulice i pažljivo uređene zelene površine, nije teško da se razumije zašto je dobila takav nadimak.

Za razliku od velikih metropola u kojima se turistički obilazak često svodi na prelazak sa jedne znamenitosti na drugu, Viktorija je pogodna za lagane šetnje i istraživanje grada bez žurbe. U njenom centru nalaze se istorijske građevine, prodavnice, restorani i brojna mjesta sa kojih se pruža pogled na more.

Grad je poznat i po blagoj klimi u poređenju sa mnogim drugim dijelovima Kanade. Zime su uglavnom blaže, dok ljeta donose prijatne temperature, pa su šetnje, vožnja bicikla i boravak u parkovima popularne aktivnosti tokom velikog dijela godine. Prirodno okruženje jedan je od glavnih razloga zbog kojih Viktorija privlači posjetioce. U njenoj okolini nalaze se obale, šume i vrtovi, a ljubitelji prirode mogu da istražuju i šire područje ostrva Vankuver.

Vrtovi koje posjećuju turisti iz cijelog svijeta

Vidi opis Ovaj grad je prvi na listi za održivi turizam: Kad vidite kakvu prirodu ima, poželjećete odmah da se preselite Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Brent Beach / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Avraham Kushnirov / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Peter Oshkai / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Peter Oshkai / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Jedna od najpoznatijih atrakcija u okolini Viktorije jesu Butčartovivrtovi, smješteni na oko pola sata vožnje od centra grada. Ovaj veliki vrtni kompleks prostire se na približno 22 hektara i predstavlja jednu od najpoznatijih turističkih atrakcija u ovom dijelu Kanade. Posjetioci ovdje mogu da obiđu različite tematske cjeline, među kojima su čuveni Potopljenivrt, italijanski vrt i japanski vrt. Uređene staze, travnjaci, cvjetne leje i pažljivo osmišljeni pejzaži čine ovo mjesto privlačnim za ljubitelje biljaka, fotografije i mirnijih izleta.

Vrtovi se mijenjaju tokom godine, pa izgled zavisi od sezone i biljaka koje su u cvatu. Upravo ta raznolikost čini ih zanimljivim i onima koji žele da uživaju u prirodii onima koji traže jednu od upečatljivijih lokacija za fotografisanje tokom putovanja.

Kako se određuju najodrživije turističke destinacije?

Izvor: Christian Kober / robertharding / Profimedia

Globalni indeks održivosti destinacija ne procjenjuje samo koliko je neko mjesto privlačno posjetiocima. U obzir uzima četiri važne oblasti:

upravljanje destinacijom, doprinos turističkih kompanija, društveni napredak i zaštitu životne sredine.

Cilj je da se procijeni koliko gradovi uspijevaju da razvijaju turizam, a da pritom vode računa o prirodi, lokalnim zajednicama i dugoročnom razvoju. Visok plasman zato ne znači da je neka destinacija potpuno održiva, već da je ostvarila dobre rezultate u praćenim oblastima.

Viktorija je tako pokazala da i gradovi sa manje od 200.000 stanovnika mogu da se izdvoje na svjetskoj turističkoj sceni, ne samo ponudom za posjetioce već i načinom na koji čuvaju okruženje u kojem ljudi žive.

(Mondo)