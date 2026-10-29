Oduševiće vas šarmom: Tri manje poznata evropska grada koja su idealna za vikend putovanje

U jednom vas čeka dvorac sa bogatom istorijom, u drugom čuveni Đavolji most, a u trećem termalne banje, biciklističke staze i odlična vina. Ova tri šarmantna evropska grada nalaze se relativno blizu Srbije i savršen su izbor za kratak beg od svakodnevice.

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Iako nisu toliko poznati kao popularne turističke destinacije, Kiseg u Mađarskoj, Čividale del Friuli u Italiji i Bad Radkersburg u Austriji kriju zanimljive priče, prelijepa stara gradska jezgra i odličnu gastronomsku ponudu. Evo zašto vredi da ih dodate na svoju listu mjesta za putovanje.

Kiseg u Mađarskoj - gradić sa velikom istorijom

Na zapadu Mađarske, nedaleko od austrijske granice, nalazi se Kiseg (Kőszeg), mali grad koji osvaja svojim istorijskim ulicama i mirnom atmosferom.

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Šetnju započnite na glavnom trgu, okruženom šarenim renesansnim i baroknim kućama, a zatim posjetite zamak Jurišić, najpoznatiju gradsku znamenitost. Upravo se ovde 1532. godine odigrala čuvena odbrana grada od osmanske vojske, kada su malobrojni branioci uspjeli da odole daleko brojnijem neprijatelju.

Vrijedi obići i Kulu heroja, staru gradsku većnicu i Muzej apoteke Zlatni jednorog. Ako više volite prirodu, prošetajte do Kalvarijskog brda ili istražite obližnje šumske staze. Ljubitelji vina mogu da uživaju i u degustaciji lokalnih crvenih vina.

Čividale del Friuli u Italiji - grad Đavoljeg mosta i neobičnih legendi

Nedaleko od slovenačke granice, na obalama smaragdnozelene reke Natišone, smjestio se Čividale del Friuli, šarmantan italijanski gradić bogate istorije i autentične atmosfere.

Njegove najveće znamenitosti uključuju katedralu Santa Maria Assunta, istorijske trgove i Langobardski hram iz 8. vijeka, koji je dio UNESCO-ove svjetske baštine. Grad se može pohvaliti i neobičnim podzemnim prostorom Ipogeo Celtico, čija namjena do danas nije sasvim razjašnjena.

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Ipak, najpoznatija atrakcija je Ponte del Diavolo, odnosno Đavolji most, koji se uzdiže iznad tirkizne rijeke. Prema legendi, đavo je pomogao stanovnicima da sagrade most, ali je zauzvrat tražio dušu prvog prolaznika. Mještani su ga nadmudrili tako što su preko mosta najprije pustili psa.

Nakon razgledanja, svratite u lokalnu gostionicu i probajte friko, tradicionalno jelo od sira i krompira, ili čuveni pršut San Daniele, uz čašu vina iz obližnjih vinograda.

Bad Radkersburg u Austriji - termalne banje, biciklizam i vrhunska vina

Na jugoistoku austrijske Štajerske, tik uz granicu sa Slovenijom, nalazi se Bad Radkersburg, idealno mjesto za sve koji žele da spoje odmor, prirodu i dobru hranu.

Staro gradsko jezgro krase uske ulice, istorijske kuće i renesansne palate, dok ljubitelje aktivnog odmora očekuju brojne biciklističke staze uz reku Muru, kroz zelenilo i zaštićene prirodne predjele.

Bad Radkersburg

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Nakon šetnje ili vožnje biciklom, možete se opustiti u termalnom kompleksu Parktherme, poznatom po bazenima sa toplom termalnom vodom. Veče rezervišite za tradicionalne štajerske vinotočionice, gdje se služe domaća vina i lokalni specijaliteti.

Ljubitelji zanatskog piva mogu da posete i pivaru Bevog, poznatu po zanimljivom izboru kraft piva.

Koji grad odabrati za sljedeći izlet?

Svaki od ovih gradova nudi drugačiji doživljaj: Kiseg je pravi izbor za ljubitelje istorije i zamkova, Čividale del Friuli za one koji uživaju u italijanskoj kulturi, legendama i gastronomiji, dok je Bad Radkersburg idealan za opuštanje u termama i aktivan odmor u prirodi.

Ako tražite novu ideju za vikend putovanje, ova tri manje poznata evropska grada mogla bi da budu pravo otkriće.

Ponekad su upravo destinacije van glavnih turističkih ruta one koje ostavljaju najljepše uspomene.

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