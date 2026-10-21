Kod nas je jesen, a na Malti ljeto još traje: Raj za ljubitelje istorije, arhitekture i dobre hrane

Kod nas je jesen, a na Malti još traje ljeto, tamo je more toplo i u oktobru, a kuhinja nevjerovatna.

Izvor: Ivan Andrejić

Ako niste spremni da se oprostite od leta, možda samo treba da promenite destinaciju. Malta je jedno od mjesta gdje ljeto umije da potraje mnogo duže. Dok se na ovim prostorima razmišlja o jaknama i hladnim jutrima, na ovom malom mediteranskom ostrvu sunce i dalje grije, more je dovoljno prijatno za kupanje, a večeri pozivaju na duge šetnje uz obalu.

Ovo je destinacija na kojoj možete da spojite ono najbolje od nekoliko putovanja: more i plaže, istoriju i arhitekturu, dobru hranu, izlete, noćni život i potpuno opušten mediteranski ritam. A u oktobru sve to dolazi uz još jedan veliki plus - manje ljetnje vreve.

Oktobar na Malti: kada ljeto dobije još ljepše lice

Oktobar je jedan od onih mjeseci koji pokazuju koliko je Malta posebna. Tokom dana temperature često ostaju i preko 25 stepeni, dok more može imati oko 24 stepena, pa je kupanje i tokom jeseni zagarantovano.

Malta

Izvor: Ivan Andrejić

Najljepše je što ne morate da birate između plaže i razgledanja. Ujutru možete da plivate u Mediteranu, popodne da istražujete istorijske gradove, a uveče da sednete u restoran i večerate pored mora.

Za razliku od najtoplijeg dijela sezone, kada sunce može biti veoma jako, oktobarsko vreme pogoduje i dugim šetnjama. Gradovi, tvrđave, vidikovci i obala tada se istražuju mnogo prijatnije.

Valeta i Mdina – prvi susret sa Maltom

Prvi susret sa Maltom gotovo sigurno vodi u Valetu, glavni grad ostrva i jedno od onih mjesta koje ostavlja snažan utisak već pri prvom koraku.

Grad zlatne boje, monumentalnih građevina i uskih ulica priča priču o vitezovima, trgovcima i različitim civilizacijama koje su vjekovima ostavljale trag na ostrvu. Tu su crkve, palate, trgovi, bastioni i pogledi prema moru koji su idealni za laganu šetnju bez plana.

Malta

Izvor: Ivan Andrejić

Posebno iskustvo je prolazak kroz Three Cities, istorijski deo Malte koji pruža drugačiji pogled na život ostrva i njegovu pomorsku prošlost.

Zatim dolazi Mdina, jedan od najljepših istorijskih gradova Malte, poznat kao „Tihi grad“. Njene kamene ulice, visoke zidine, stare palate i pogled na veliki dio ostrva izgledaju gotovo nestvarno.

Malta

Izvor: Ivan Andrejić

Za nekoliko dana na Malti tako možete da dobijete i istorijsko putovanje kroz vekove i pravi odmor na moru - bez potrebe da prelazite velike udaljenosti.

Plaže, skrivene uvale i more koje zove na kupanje

Malta možda nije ogromno ostrvo, ali ljubiteljima mora nudi iznenađujuće mnogo različitih mjesta za kupanje.

Mellieha Bay je jedan od poznatijih izbora i odlična je za one koji vole pješčane plaže i mirnije more. Golden Bay je posebno atraktivan zbog pejzaža, dok Għajn Tuffieħa nudi nešto divljiji i prirodniji ambijent.

Malta

Izvor: Ivan Andrejić

A Malta nije samo pijesak. Veliki deo obale čine prirodni bazeni i male uvale u kojima je voda nevjerovatno bistra. Za one koji vole da istražuju, upravo takva mjesta često postaju najlepši dio putovanja.

U oktobru je posebno lijepo što plaža više nije samo pitanje sunčanja. Možete da provedete nekoliko sati uz more, zatim da krenete u obilazak, napravite pauzu za ručak i nastavite dalje bez osjećaja da ste ceo dan proveli na suncu.

Plava laguna, Gozo i dani koji izgledaju kao razglednica

Ako se na Maltu dolazi zbog mora, jedan dan treba ostaviti za Komino i čuvenu Plavu lagunu.

Tirkizna voda, svetle stene i otvoreno more stvaraju prizor zbog kojeg telefon vrlo brzo postaje fotoaparat. Ovo je jedno od onih mjesta koje uživo često izgleda još ljepše nego na fotografijama.

Mala

Izvor: Ivan Andrejić

Ali Malta nije samo ono što se vidi na razglednicama.

Još jedan dan vredi posvetiti Gozu, zelenijem, mirnijem i sporijem susedu Malte. Gozo je odličan izbor za jednodnevni izlet ako želite da vidite drugačiju stranu ostrvskog života. Tamo nema potrebe juriti od atrakcije do atrakcije. Uživajte u pejzažima, malim mjestima, obali, lokalnim proizvodima i ručku koji traje duže nego što ste planirali.

A upravo je to možda najveći šarm Malte u oktobru: više vremena za uživanje, manje potrebe za žurbom.

Malta se ne obilazi samo očima - mora se probati

Ko ode na Maltu, a ne proba lokalnu hranu, propustio je važan dio putovanja.

Malteška kuhinja je mediteranska, ali u njoj se osjećaju brojni istorijski uticaji - od Sicilije i Italije do arapskog svijeta. Rezultat je zanimljiva kombinacija jednostavnih namirnica, snažnih ukusa, sveže ribe, sira, maslinovog ulja i tradicionalnih recepata.

Počnite sa pastizzijem, malim hrskavim pecivom koje se najčešće puni rikotom ili pastom od graška. To je idealna malteška užina uz kafu i nešto što treba probati makar jednom.

Tu je i ftira, tradicionalni malteški hljeb, kao i gbejna, lokalni sir koji se koristi u brojnim jelima.

Malta

Izvor: Ivan Andrejić

Ljubitelji morskih plodova trebalo bi da probaju svježu ribu, dok je aljotta, bogata riblja supa, odličan izbor za one koji žele nešto karakteristično za ostrvsku kuhinju.

Za autentičniji obrok tu je fenek, odnosno tradicionalno jelo od kunića, koje se smatra jednim od zaštitnih znakova malteške gastronomije.

A za kraj obavezno ostavite prostor za nešto slatko. Imqaret, pecivo punjeno urmama, jedan je od tradicionalnih malteških slatkiša.

Malta je, jednostavno, destinacija u kojoj se dio putovanja događa za stolom.

Pet dana ili sedam? Malta može da bude i kratko bjekstvo i pravi odmor

Ako imate pet dana, sasvim je dovoljno vremena za odličan prvi susret sa ostrvom.

Prvog dana istražite Valetu. Drugi dan ostavite za Mdinu i unutrašnjost ostrva. Treći dan rezervišite za plažu i kupanje, četvrti za Komino i Plavu lagunu, a peti za Marsaxlokk i južnu obalu.

Ako imate sedam dana, priča postaje još bolja.

Dodajte cijeli dan za Gozo, još jedan dan za plaže i skrivene uvale, a ostatak ostavite za ono zbog čega se na Mediteran i dolazi - duge ručkove, kafu, vino, zalaske sunca i večernje šetnje uz more.

Malta

Izvor: Ivan Andrejić

I upravo je u tome možda najbolji razlog da Maltu izaberete za oktobarsko putovanje.

Ne morate da čekate sljedeće leto.

Dok jesen polako preuzima naše prostore još možete da obujete sandale, plivate u toplom moru, naručite kafu ili čašu lokalnog vina i gledate kako sunce zalazi iza kamenih zidina.

Možete da provedete jutro na plaži, popodne u gradu starom vjekovima, a veče uz tanjir sveže ribe. Možete da se kupate u oktobru, ali i da za samo nekoliko dana vidite istoriju, prirodu i gastronomiju jednog od najzanimljivijih ostrva Mediterana.

Ljeto nije gotovo. Samo treba znati gdje da ga potražite. A Malta je najbliže mjesto na kojem leto još uvijek traje.

Pogledajte u našoj galeriji još divnih fotografija čarobne Malte: