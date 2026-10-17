Ljetovanje u oktobru u Grčkoj? Možda zvuči neobično, ali stariji vole da idu na ovo ostrvo baš na jesen...

Izvor: Youtube/Printscreen/ Ryan Shirley

Dok se na ovim prostorima jesen već osjeća u vazduhu, na Kritu ljeto često ne želi tako lako da se povuče. Ovo veliko ostrvo kojim Grčka može da se pohvali i u oktobru može da ponudi sunčane dane, prijatne temperature i more koje je još dovoljno toplo za kupanje. Upravo zato je zanimljiv izbor za starije putnike koji žele da pobjegnu od hladnijeg vremena i uživaju u odmoru bez najvećih ljetnjih gužvi.

Krit je poznat po dugim plažama, slikovitim mjestima, tradicionalnim tavernama i opuštenom mediteranskom načinu života. Umjesto užurbanog ljetovanja u jeku sezone, oktobar pruža priliku da se dani provode sporije, uz jutarnju kafu sa pogledom na more, šetnju uz obalu i ručak u restoranu u kojem se služe lokalni specijaliteti.

More je još prijatno za kupanje, a vrućine su blaže

Oktobar na Kritu često donosi dnevne temperature od oko 22 do 27 stepeni u prvoj polovini mjeseca, dok se more uglavnom zadržava na približno 22–25 stepeni. To znači da kupanje i dalje može biti veoma prijatno, naročito tokom sunčanih dana. Ipak, kako mjesec odmiče, raste mogućnost kiše, a večeri postaju svježije.

Za starije osobe kojima visoke ljetnje temperature ne prijaju, ovakvi uslovi mogu biti pogodniji za odmor. Dan se može provesti na plaži, ali i u laganom obilasku znamenitosti, šetnji kroz stara gradska jezgra ili uživanju u kafi uz more.

U galeriji ispod pogledajte slike Krita!

Vidi opis Krit u oktobru: Savršen bijeg od jesenjeg sivila bez ljetnih gužvi i nesnosnih vrućina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Printscreen/ Ryan Shirley Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Youtube/Printscreen/ Ryan Shirley Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Youtube/Printscreen/ Ryan Shirley Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ Ryan Shirley Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Youtube/Printscreen/ Ryan Shirley Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Youtube/Printscreen/ Ryan Shirley Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ Ryan Shirley Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Youtube/Printscreen/ Ryan Shirley Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Youtube/Printscreen/ Ryan Shirley Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ Ryan Shirley Br. slika: 10 10 / 10

Manje ljetnje vreve, više mira

Jedna od najvećih prednosti putovanja na Krit u oktobru jeste to što se glavna turistička sezona bliži kraju. Na mnogim mjestima atmosfera postaje mirnija, a na plažama i ulicama može biti manje posjetilaca nego tokom jula i avgusta. To putnicima omogućava da u znamenitostima, lokalnoj hrani i prirodi uživaju bez tolikog osjećaja žurbe.

Ipak, važno je znati da se turistička ponuda razlikuje od mjesta do mjesta. Pojedini hoteli, restorani i plažni sadržaji počinju da zatvaraju vrata tokom druge polovine oktobra, pa je prije rezervacije dobro provjeriti šta je dostupno u željenom terminu.

Gdje na Kritu otići na jesenji odmor?

Heraklion je dobar izbor za one koji žele spoj gradskog života, istorije i izleta. U blizini se nalazi čuveni arheološki lokalitet Knosos, povezan sa drevnom minojskom civilizacijom.

Hanja je privlačna zbog slikovite stare luke, uskih uličica i restorana, dok je Retimno poznat po starom gradu i venecijanskom nasleđu. Oni koji žele više vremena na plaži mogu razmotriti i južnu obalu ostrva, gdje neka mjesta nude zaklonjenije plaže i prijatne uslove za kupanje tokom toplijih jesenjih dana.

Za starije putnike koji ne žele naporan odmor, najbolje je odabrati smještaj blizu plaže, restorana i prodavnica, kako bi se što manje oslanjali na duge vožnje i naporne izlete.

U galeriji ispod pogledajte i kako izgleda ostrvo Rodos!

Odmor koji produžava ljeto

Krit u oktobru nije destinacija na kojoj se može garantovati sunce svakog dana, ali je jedno od grčkih ostrva na kojima ljetnja atmosfera često potraje i u jesen. Prijatnije temperature, more koje još čuva toplotu i mirniji ritam mogu ga učiniti odličnim izborom za one koji žele da se odmore bez najvećih gužvi.

Ako je cilj da se nekoliko dana provede uz more, uživa u lokalnoj kuhinji i napuni energija pred zimu, Krit svakako vrijedi razmotriti – naročito u prvoj polovini oktobra, kada su šanse za pravi odmor na plaži uglavnom povoljnije.