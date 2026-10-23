Evropska zemlja koju su turisti dugo zaobilazili sada bilježi rast posjeta: Privlače ih cijene i neobične atrakcije

Dok se turisti guraju u metropolama, Moldavija bilježi rast posjeta od 25 odsto. Putnike privlače podzemni vinski gradovi, manastir uklesan u stijenu, tradicionalna kuhinja i povoljne cijene.

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Smještena između Rumunije i Ukrajine, Moldavija nije među najpoznatijim evropskim destinacijama, ali najnoviji turistički podaci ukazuju na rast interesovanja.

Prema podacima Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija (UN Tourism), broj međunarodnih turističkih dolazaka u prvoj polovini 2026. porastao je za 25 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Za poređenje, Grčka i Irska zabilježile su rast od 15 odsto, dok je evropski prosjek iznosio tri odsto.

Ovaj rezultat ne znači da Moldavija ima više turista od popularnih evropskih zemalja, već da se broj dolazaka povećava bržim tempom.

Podzemni vinski grad koji čuva milione boca

Jedna od najvećih atrakcija Moldavije je vinski kompleks Mileștii Mici, udaljen oko 20 kilometara od glavnog grada Kišinjeva. Njegovi podzemni hodnici protežu se kilometrima kroz nekadašnje krečnjačke rudnike, a u njima se čuva ogromna vinska kolekcija.

Kompleks je poznat po približno dva miliona boca i rekordu zabilježenom u Ginisovoj knjizi rekorda. Posjetioci mogu da obilaze podzemne galerije i upoznaju vinsku tradiciju zemlje.

Ljubiteljima vina zanimljiva je i vinarija Cricova, poznata po svojim podzemnim tunelima i organizovanim degustacijama.

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Kišinjev i manastir skriven u stijenama

Glavni grad Kišinjev poznat je po širokim bulevarima, zelenim parkovima, muzejima i restoranima. Posebno je zanimljiva njegova gastronomska scena, u kojoj se tradicionalna jela kombinuju sa savremenim pristupom lokalnim namirnicama.

Na oko sat vremena vožnje nalazi se Orheiul Vechi, arheološki i kulturni kompleks u dolini rijeke Reut. Među krečnjačkim stijenama krije se pećinski manastir, dok čitav lokalitet čuva tragove različitih istorijskih epoha. Spoj prirode, arheologije i duhovnog nasljeđa čini ga jednim od najznačajnijih mjesta u zemlji.

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Tradicionalna kuhinja i pristupačnije cijene

Moldavska kuhinja spaja rumunske, balkanske i istočnoevropske uticaje. Među najpoznatijim specijalitetima su mămăligă, jelo slično palenti koje se služi uz sir i pavlaku, zatim plăcinte, pite sa različitim nadjevima, i sarme.

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Još jedan razlog za posjetu jesu troškovi boravka. Lokalni prevoz i obroci u pojedinim restoranima često su povoljniji nego u popularnim zapadnoevropskim destinacijama. Prema podacima navedenim u izvještaju, gradska vožnja autobusom ili trolejbusom u Kišinjevu od maja 2026. košta sedam moldavskih leja, odnosno približno 30 evrocenti.

Ipak, smještaj, organizovani izleti i degustacije u poznatim vinarijama mogu znatno da se razlikuju po cijeni.

Moldavija možda nema more ni svjetski poznate turističke metropole, ali nudi nešto drugačije: vinske podrume koji podsjećaju na podzemne gradove, istorijske lokalitete, autentičnu kuhinju i mirniji tempo života. Za putnike koji žele da otkriju manje poznatu stranu Evrope, ova zemlja mogla bi da bude zanimljiv izbor.

(M.A./EUpravo zato)