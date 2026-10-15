Netaknuta priroda i nestvarni pejzaži: Sedam bisera jugozapadne Srbije koji obaraju sa nogu svojom ljepotom

Netaknuta priroda, istorijsko bogatstvo i zimski turizam, okolina Sjenice nudi nevjerovatne avanture. Predstavljamo vam 7 turističkih bisera koje obavezno morate posjetiti u jugozapadnoj Srbiji.

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Jugozapadna Srbija krije prave turističke bisere, a Sjenica sa svojom okolinom predstavlja jedinstven spoj netaknute prirode, bogatog kulturno-istorijskog nasljeđa i zimskog turizma.

Od meandara rijeke Uvac, preko surove ljepote Pešterske visoravni, pa sve do modernih skijališta i drevnih svetinja, ovo područje nudi nezaboravno iskustvo za ljubitelje avanture, istorije i aktivnog odmora. Predstavljamo vam sedam lokacija koje obavezno morate posjetiti ukoliko vas put navede u ovaj dio Srbije, piše Sjenica na dlanu.

Sjeničko (Uvačko) jezero – Dom bjeloglavog supa

Smješteno između planina Zlatar i Javor, ovo veštačko jezero nastalo je 1979. godine pregrađivanjem rijeke Uvac, a napaja ga i rieka Vapa. Nalazi se na nadmorskoj visini od 985 metara, proteže se dužinom od 28 kilometara i dostiže zadivljujuću dubinu do 108 metara. Pored bajkovitog pejzaža netaknute prirode, najveća atrakcija jezera je impresivna kolonija bjeloglavih supova – najveća na Balkanu.

Ledena pećina – Podzemni dvorac Uvca

Dio Ušačkog pećinskog sistema, najvećeg u Srbiji, Ledena pećina duga je 2,5 kilometara. Ime je dobila po konstantnoj temperaturi od 8°C koja se u njoj zadržava i ljeti i zimi. Posetioci mogu da uživaju u prizorima pravog podzemnog dvorca sa prelijepim ukrasima, bigrenim kadama iz kojih se može piti voda i draperijama visokim i do 10 metara. Kroz nju protiče potok koji se uliva u bistro jezero, a predstavlja dom za nekoliko vrsta slijepih miševa.

Peštersko polje – Krov Balkana

Najveće kraško polje u Srbiji i najviše na cijelom Balkanskom poluostrvu leži na 1.160 metara nadmorske visine. Prostire se na 60 kvadratnih kilometara i prepoznatljivo je po oštrijoj subplaninskoj klimi, nepreglednim pašnjacima i bogatoj stočarskoj tradiciji. Pešter je i mjesto jedinstvenog preplitanja kultura, običaja i religija, gde u harmoniji živi pravoslavno i muslimansko stanovništvo.

Manastir Kumanica – Čuvar kanjona Lima

Na ulazu u klisuru reke Lim, udaljen 25 kilometara od Sjenice, nalazi se manastir posvećen Svetom arhangelu Gavrilu. Njegova izgradnja započeta je krajem 13. vijeka, a nakon zlatnog doba i potonjeg turskog rušenja u 18. vijeku, manastir je jedno vrijeme čuvao mošti Svetog Haralampija, velikog borca protiv kuge. Iako je porijeklo njegovog imena i dalje misterija – od monaha iz Kumanova, preko plemena Kumana, do lokalne porodice Kumanci – svetinja ostaje snažan duhovni centar ovog kraja.

Džamija Sultanije Valide – Simbol Osmanskog carstva

Ova zadužbina majke turskog sultana Abdulaziza sagrađena je sredinom 19. vijeka u centru Sjenice. U to vreme bila je najzapadnija carska džamija u Evropi. Karakteriše je ogromna kupola poluprečnika 15 metara, koja prekriva prostor za molitvu bez ijednog potpornog stuba. Sagrađena je bez temelja od belog kamena, a legenda kaže da je podignuta u znak zahvalnosti nakon što je sultanija uspjela da povrati blago koje su joj prethodno oteli hajduci.

Planina Golija – Rezervat biosfere pod zaštitom Uneska

Planina čije ime savršeno opisuje njenu "golemost" prostire se u obliku slova S na preko 75.000 hektara. Sa najvišim vrhom Jankov kamen (1.833 m), Golija je jedna od najšumovitijih planina u Srbiji, poznata po obilju snježnih padavina, bistrim izvorima i rijekama bogatim pastrmkom. Od 2001. godine ponosno nosi titulu jedinog rezervata biosfere u Srbiji na Uneskovoj listi.

Ski-centar Žari – Prekretnica za zimski turizam

Na samo šest kilometara od centra Sjenice nalazi se idealno mjesto za rekreaciju i profesionalni sport. Nacionalni biatlon centar „Žari“ nudi staze za nordijske discipline duge 5,5 kilometara, od kojih je 2,5 kilometra pod asfaltom, pa sezona roler-skijanja traje tokom cijele godine. Za rekreativce tu je staza za alpsko skijanje duga 850 metara, opremljena žičarom, sa koje se pruža spektakularan pogled na Sjeničko polje i vrhove Peštera.