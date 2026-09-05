Kafana u Srbiji koja ne mijenja cijene već 30 godina: Sendvič košta 80, čaj 40, a rakija 50 dinara

U kafani "Komšija" u Zemunu cijene su identične kao i prije tri decenije, a gazda Sloba i dalje sa istim zadovoljstvom dočekuje goste.
Influenser Stefan Milanov poznat je publici po svojim zanimljivim videima, u kojima otkriva neispričane priče iza mnogih potcijenjenih mjesta u Beogradu. Ovog puta, posjetio je kafanu u kojoj kao da je vrijeme stalo još pre 30 godina, a sa njim, zaustavile su se i cijene.
Stefan je obišao kafanu "Komšija" u Zemunu, i njenog vlasnika Slobu. Uz kadrove same kafane i Slobe koji peče palačinke na dobro poznati način - u tiganju, u videu ispod možete da vidite i cjenovnik zalijepljen na zidovima:
Ovo su samo neke od cijena:
- sendvič - od 80 do 90 dinara
- palačinke - od 130 do 160 dinara
- čaj sa limunom - 40 dinara
- domaća kafa - 50 dinara
- kapućino - 60 dinara
- rakija - 50 do 60 dinara
Kako autor videa ističe, sa ovakvim cijenama, kafana je prehranila studente u nemaštini i održala mnoga prijateljstva, a vlasniku Slobi i dan-danas je drago kada ima priliku da ugosti posjetioce.(MONDO)