Kafana u Srbiji koja ne mijenja cijene već 30 godina: Sendvič košta 80, čaj 40, a rakija 50 dinara

U kafani "Komšija" u Zemunu cijene su identične kao i prije tri decenije, a gazda Sloba i dalje sa istim zadovoljstvom dočekuje goste.

Izvor: Danijela Maksimovic/Shutterstock

Influenser Stefan Milanov poznat je publici po svojim zanimljivim videima, u kojima otkriva neispričane priče iza mnogih potcijenjenih mjesta u Beogradu. Ovog puta, posjetio je kafanu u kojoj kao da je vrijeme stalo još pre 30 godina, a sa njim, zaustavile su se i cijene.

Stefan je obišao kafanu "Komšija" u Zemunu, i njenog vlasnika Slobu. Uz kadrove same kafane i Slobe koji peče palačinke na dobro poznati način - u tiganju, u videu ispod možete da vidite i cjenovnik zalijepljen na zidovima:

Ovo su samo neke od cijena:

sendvič - od 80 do 90 dinara

- od 80 do 90 dinara palačinke - od 130 do 160 dinara

- od 130 do 160 dinara čaj sa limunom - 40 dinara

- 40 dinara domaća kafa - 50 dinara

- 50 dinara kapućino - 60 dinara

- 60 dinara rakija - 50 do 60 dinara

Kako autor videa ističe, sa ovakvim cijenama, kafana je prehranila studente u nemaštini i održala mnoga prijateljstva, a vlasniku Slobi i dan-danas je drago kada ima priliku da ugosti posjetioce.

(MONDO)