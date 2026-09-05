logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kafana u Srbiji koja ne mijenja cijene već 30 godina: Sendvič košta 80, čaj 40, a rakija 50 dinara 1

Kafana u Srbiji koja ne mijenja cijene već 30 godina: Sendvič košta 80, čaj 40, a rakija 50 dinara

Autor Dušan Volaš
1

U kafani "Komšija" u Zemunu cijene su identične kao i prije tri decenije, a gazda Sloba i dalje sa istim zadovoljstvom dočekuje goste.

Kafana u Srbiji koja ne mijenja cijene već 30 godina Izvor: Danijela Maksimovic/Shutterstock

Influenser Stefan Milanov poznat je publici po svojim zanimljivim videima, u kojima otkriva neispričane priče iza mnogih potcijenjenih mjesta u Beogradu. Ovog puta, posjetio je kafanu u kojoj kao da je vrijeme stalo još pre 30 godina, a sa njim, zaustavile su se i cijene.

Stefan je obišao kafanu "Komšija" u Zemunu, i njenog vlasnika Slobu. Uz kadrove same kafane i Slobe koji peče palačinke na dobro poznati način - u tiganju, u videu ispod možete da vidite i cjenovnik zalijepljen na zidovima:

Ovo su samo neke od cijena:

  • sendvič - od 80 do 90 dinara
  • palačinke - od 130 do 160 dinara
  • čaj sa limunom - 40 dinara
  • domaća kafa - 50 dinara
  • kapućino - 60 dinara
  • rakija - 50 do 60 dinara

Kako autor videa ističe, sa ovakvim cijenama, kafana je prehranila studente u nemaštini i održala mnoga prijateljstva, a vlasniku Slobi i dan-danas je drago kada ima priliku da ugosti posjetioce.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

kafana Srbija Zemun cijene

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

Ja mislio kafana u skupštini

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA