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"Slovenac" izronio iz Save zbog suše: Preživio dva svjetska rata, a onda je naletio na minu i potonuo

"Slovenac" izronio iz Save zbog suše: Preživio dva svjetska rata, a onda je naletio na minu i potonuo

Autor Haris Krhalić Izvor Eupravozato
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"Prošlo je nekoliko godina otkako je posljednji put bio vidljiv, tako da zaista vlada veliko interesovanje. To nije prizor koji se viđa svakog dana", rekao je istoričar i direktor gradskog muzeja Andrija Popović.

Brod „Slovenac“ izronio iz Save: Suša otkrila olupinu staru više od 80 godina Izvor: Stefan Stojanovic/@Stefan_Stojanovic

Zarđali trup broda, koji je nekada nosio ime "Slovenac", početkom ovog mjeseca je izronio iz Save kod Sremske Mitrovice.

Iako su se dijelovi olupine i ranije pojavljivali na površini, mještani kažu za AP da brod nikada nije bio toliko vidljiv.

"Prošlo je nekoliko godina otkako je posljednji put bio vidljiv, tako da zaista vlada veliko interesovanje. To nije prizor koji se viđa svakog dana", rekao je istoričar i direktor gradskog muzeja Andrija Popović.

Preživio dva svjetska rata

Prema njegovim riječima, brod je izgrađen 1913. godine u brodogradilištu u Budimpešti, tada u sastavu Austrougarske. Bio je dug oko 54 metra, a prvobitno je nosio ime "Vag", po najdužoj slovačkoj rijeci Vah.

Pokretan parnim motorom, tegljač je prevozio teret između Budimpešte i drugih gradova na Dunavu. Tokom Prvog svjetskog rata nije mnogo plovio.

Nakon raspada Austrougarske, brod je kao dio ratne reparacije pripao novoformiranoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, a tada je dobio ime "Slovenac".

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Izvor: Stefan Stojanovic/@Stefan_Stojanovic

"Ne zna se tačno zbog čega je izabrano upravo to ime", rekao je Popović.

Tokom Drugog svjetskog rata brod je dospeo pod njemačku okupaciju.

"Slovenac" naletio na minu i potonuo

Poslije oslobođenja Beograda 1944. godine, jugoslovenske antifašističke snage koristile su ga za prevoz ranjenika i opreme tokom potiskivanja njemačkih trupa na zapad.

Krajem aprila 1945. godine brod je naletio na njemačku minu dok je prevozio ranjene borce. Potonuo je i od tada se nalazi na istom mjestu.

Nizak vodostaj otkrio ratne olupine i ostatke mamuta

"Slovenac" nije jedina istorijska zanimljivost koju je otkrio pad vodostaja evropskih rijeka.

Na granici Srbije i Rumunije, iz Dunava su izronili zarđali ostaci njemačkih ratnih brodova. Riječ je o plovilima nacističke Crnomorske flote koja su namjerno potopljena pred kraj Drugog svjetskog rata u operaciji Dunavski vilenjak.

Izvor: Stefan Stojanovic/@Stefan_Stojanovic

U Italiji je rekordna suša otkrila ostatke stubova drevnog mosta preko Tibra, koji su svojevremeno koristili rimski carevi, dok je u Bugarskoj povlačenje Dunava omogućilo istraživačima da pronađu dijelove skeleta vunastog mamuta, uključujući vilicu, kljove, lopaticu i rebra.

Nizak vodostaj rijeka širom Evrope je posledica dugotrajne suše i ekstremnih temperatura, što već ozbiljno utiče i na poljoprivredu, snabdijevanje vodom, proizvodnju energije i riječni saobraćaj.

Posebno je pogođen Dunav, čiji je vodostaj pao na istorijski niske nivoe, otežavajući plovidbu i rad pojedinih nuklearnih elektrana u Mađarskoj i Rumuniji.

(EUpravo zato/AP/Newsmaxbalkans)

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Srbija Sava brod

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