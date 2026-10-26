9 najljepših evropskih gradova za jesenje putovanje: Jedan je pravi kao iz bajke, a nije Pariz

Od bajkovitih ulica Briža do lisabonskih kafića obasjanih suncem, evropski gradovi nude brojne mogućnosti za prijatan jesenji odmor.

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Kako temperature padaju, a jesen polako preuzima primat, pravo je vrijeme za obilazak gradova koji odišu toplinom i posebnim šarmom. Uske kaldrmisane ulice, istorijski kafići i kanali okruženi drvećem čije lišće mijenja boju stvaraju savršenu atmosferu za bijeg od svakodnevice.

Novo istraživanje diskusija na Reditu izdvojilo je najprijatnije evropske destinacije za jesen 2026. godine, a na prvom mjestu našao se Briž.

Amsterdam i Prag zauzeli su visoke pozicije, ali su se na listi našli i gradovi koje možda ne bismo odmah povezali sa jesenjim ugođajem, poput sunčanih Lisabona i Atine.

Istraživanje je sprovela britanska agencija za izdavanje kuća za odmor Big House Experience. Analizirane su diskusije na Reditu o gradovima u kontinentalnoj Evropi, izuzimajući Veliku Britaniju, a destinacije su rangirane prema broju pozitivnih glasova koje su dobile u objavama.

Koji evropski gradovi imaju najljepšu jesenju atmosferu?

Briž je mnogima prva asocijacija na grad sa posebnom, gotovo bajkovitom atmosferom. Njegove kaldrmisane ulice, srednjovjekovne građevine i slikoviti kanali donijeli su mu prvo mjesto na rang-listi, sa više od 15.000 pozitivnih glasova na Reditu.

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Grad je poznat po istorijskoj arhitekturi, prodavnicama čokolade i šarmantnim kafićima. Posjetioci mogu da lutaju starim ulicama i uživaju u toploj belgijskoj čokoladi u nekom od prijatnih lokala.

Odmah iza Briža nalazi se Amsterdam, sa 14.477 glasova. Holandska prestonica poznata je po istorijskim kućama uz kanale, nezavisnim kafićima i drvoredima koji tokom jeseni dobijaju raskošne crvene i narandžaste nijanse.

Hladniji mjeseci idealni su i za uživanje u lokalnim specijalitetima. Među poslasticama koje vredi probati su pofertjes - mali, mekani holandski palačinci koji se služe topli, sa puterom i šećerom u prahu.

Treće mjesto pripalo je Pragu, sa 11.098 glasova, dok je četvrti Krakov, sa 10.117. Oba grada poznata su po istorijskim građevinama, starim gradskim jezgrima i brojnim kafićima i restoranima u kojima posjetioci mogu da se odmore nakon razgledanja.

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Peto mjesto zauzela je Atina, sa 9.243 glasa. Iako je uglavnom povezujemo sa suncem i ljetovanjem, grčka prestonica ima mnogo toga da ponudi i tokom jeseni. Sunčane ulice, tradicionalne taverne, skriveni kafići i živopisne četvrti stvaraju prijatnu atmosferu i kada temperature počnu da padaju.

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Slijedi Lisabon, sa 3.243 glasa. Portugalska prestonica osvaja popločanim ulicama, istorijskim tramvajima i zgradama pastelnih boja. Brojni kafići, mali vinski barovi i blaga jesenja klima čine je odličnim izborom za odmor u ovom periodu godine.

Tajm-aut market u Lisabonu

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Danski, austrijski i holandski gradovi za miran jesenji odmor

Na sedmom mjestu našao se Kopenhagen, sa 2.850 glasova. Danska prestonica njeguje koncept hygge, koji podrazumijeva stvaranje prijatnog, toplog i opuštajućeg ambijenta. Taj osjećaj može se doživjeti u brojnim gradskim kafićima, restoranima i drugim mjestima za okupljanje.

Listu zaokružuju Salcburg u Austriji, sa 2.397 glasova, i Utreht u Holandiji, sa 1.040 glasova.

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Salcburg spaja pogled na planine, svjež jesenji vazduh i tradicionalne kafee, dok Utreht nudi mirniji odmor uz kanale, istorijske ulice i nezavisne kafiće. Za one koji žele da izbjegnu gužve Amsterdama, ovaj holandski grad može biti odlična alternativa.

Deset najprijatnijih gradova za jesen u kontinentalnoj Evropi

1. Briž, Belgija

2. Amsterdam, Holandija

3. Prag, Češka

4. Krakov, Poljska

5. Atina, Grčka

6. Lisabon, Portugal

7. Kopenhagen, Danska

8. Salcburg, Austrija

9. Utreht, Holandija

(M.A./EUpravo zato)