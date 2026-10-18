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Požar u vojnoj bazi nakon eksplozije, poginulo najmanje sedam osoba: Tragedija u Kanadi poslije vojne vježbe (Foto)

Požar u vojnoj bazi nakon eksplozije, poginulo najmanje sedam osoba: Tragedija u Kanadi poslije vojne vježbe (Foto)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Najmanje sedam osoba poginulo u požaru nakon eksplozije u vojnoj bazi u Kanadi.

Požar u vojnoj bazi nakon eksplozije, poginulo najmanje sedam osoba: Tragedija u Kanadi poslije vojne vježbe (Foto) Izvor: John Ulan / Zuma Press / Profimedia

Poginulo je najmanje sedam osoba, dok je povrijeđeno više desetina ljudi u požaru u vojnoj bazi Vejnrajt u Kanadi, piše "Gardijan". Požar je izbio nakon eksplozije tokom vježbe bojevom municijom tokom koje je pogođen gasovod.

Požar je izbio odmah nakon eksplozije i vrlo brzo se proširio zbog jakog vjetra. Požar je izbio u vojnoj bazi Vejnrajt, gradu u istočnom delu provincije Alberta i brzo se proširio.

Hitno se ovim povodom oglasio i kanadski ministar odbrane Dejvid Mekginli. On se oglasio odmah nakon izbijanja požara kada je otkrio da ima stradalih i povrijeđenih, ali u tim trenucima nije imao precizne podatke o tačnom broju poginulih.

Vojna baza Vejnrajt je najveća vojna baza u Kanadi za izvođenje vježbi bojevog gađanja. U bazi se tokom uobičajenog radnog dana nalazi oko 690 pripadnika vojske i 300 zaposlenih civila.

Pogledajte fotografije požara u vojnoj bazi Vejnrajt u Kanadi

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