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Pucnjava u Budvi: Jedna osoba ubijena, druga ranjena

Pucnjava u Budvi: Jedna osoba ubijena, druga ranjena

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Jedna osoba je ubijena, dok je druga ranjena u pucnjavi koja se večeras dogodila u Budvi.

Pucnjava u Budvi Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U pucnjavi u Budvi stradala je jedna osoba, dok je druga povrijeđena. Pucnjava se, prema prvim informacijama, dogodila u restoranu kod glavnih semafora u Budvi.

Jedna osoba ubijena je i njeno tijelo ostalo je na pločniku ispred turskog restorana, dok je druga, ranjena, pobjegla sa lica mjesta.

"Vijestima" je nezvanično rečeno da su kod ranjenog pronađena dva pištolja.

Ranjenog je policija zatekla kod osnovne škole, odakle je kolima Hitne pomoći transportovan na ukazivanje ljekarske pomoći.

Policija traga za još dvije osobe koje su pobjegle. Prema riječima očevidaca, nakon pucnjave više osoba trčalo je naseljem, što su stanari posmatrali iz svojih domova. Policija je blokirala glavnu raskrsnicu, a u toku su pretres restorana i ispitivanje svjedoka.

(Mondo.rs)

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Budva pucnjava Crna Gora

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