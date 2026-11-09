Preminuo napadač iz Krakova: Podlegao povredama u bolnici nakon što je u pucnjavi ubio šestoro ljudi

Nakon napada u Krakovu, gdje je ubijeno šest ljudi, osumnjičeni je preminuo od povreda u bolnici.

Izvor: Printskrin X

Naoružani muškarac koji je u subotu u Krakovu ubio šest osoba preminuo je u ponedjeljak ujutru u bolnici od zadobijenih povreda, objavio je njemački medij Die Welt, pozivajući se na saopštenje policijske uprave Malopoljskog vojvodstva.

Dvadesetčetvorogodišnji poljski državljanin ranjen je tokom razmjene vatre sa policijom, nakon što je otvorio vatru na ljude na Glavnom trgu u Krakovu.

Izvor: Wojtek Radwanski / AFP / Profimedia

U napadu je ubijeno šest osoba, dok je 16 povrijeđeno. Policija je tokom naknadne istrage pronašla još tri tijela u porodičnoj kući osumnjičenog u Ostrovjecu Švjentokšiskom. Riječ je o njegovim roditeljima i sestri, a istražitelji sumnjaju da je isti muškarac odgovoran i za njihovu smrt.

Poljsko tužilaštvo pokrenulo je istragu zbog sumnje na terorističko krivično djelo, dok su zvaničnici naveli da je osumnjičeni bio fasciniran krajnje desničarskim ideologijama. U Poljskoj su proglašena dva dana nacionalne žalosti zbog tragedije.

(Euronews/MONDO)