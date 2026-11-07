U kući napadača iz Krakova nađena tri tijela: "Vjerovatno je riječ o članovima uže porodice"

U porodičnoj kući napadača koji je ubio šest osoba u centru Krakova, pronađena su tijela dvije žene i jednog muškarca, a sumnja se da je riječ o njegovim roditeljima i sestri.

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U porodičnoj kući napadača koji je u subotu po podne ubio šest osoba u centru Krakova pronađena su tijela tri osobe, dvije žene i jednog muškarca, saopštio je poljski premijer Donald Tusk.

Tusk je na vanrednom brifingu sa ministrima i predstavnicima bezbjednosnih službi u Krakovu potvrdio da vlasti sprovode opsežnu istragu u mjestu Ostrovjec Svjentokšiski, gdje se nalazi kuća uhapšenog dvadesetčetvorogodišnjaka.

"Vjerovatno je riječ o članovima uže porodice", izjavio je poljski premijer.

Prema nezvaničnim saznanjima agencije Interija, ubijeni su napadačevi otac, majka i sestra.

Strah od arsenala oružja i evakuacija zgrade

Premijer je upozorio da bezbjednosne službe postupaju s maksimalnim oprezom jer postoji sumnja da se u kući nalazi velika količina naoružanja. U operaciji pretresa korišćeni su i dronovi, dok je Tusk dodao da vozilo koje je napadač ostavio na trgu u Krakovu ne predstavlja pirotehničku opasnost, odnosno da u njemu nema eksploziva.

Zbog bezbjednosnih rizika tokom policijske akcije, naložena je hitna evakuacija stambenog bloka u kom se nalazi napadačev stan.

"Stanari mogu da sačekaju završetak pretresa u prostorijama gradske uprave. Svim građanima na raspolaganju je i psihološka podrška", izjavio je za agenciju PAP gradonačelnik Ostrovjeca Svjentokšiskog Artur Lakomjek, piše Wydarzenia.interia.

Tusk je istakao da policija, specijalne službe i tužilaštvo rade punim kapacitetom kako bi javnosti što prije predočili tačne motive napadača, uz posebnu zahvalnost policajcima koji su, rizikujući sopstvene živote, spriječili još veću tragediju na krakovskom trgu.

(Mondo.rs)