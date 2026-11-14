Smrt mladog poštara Miloša i dalje misterija: Porodica otkrila na koga sumnjaju

Skoro četiri godine prošle su od nestanka i smrti mladog poštara iz Danilovgrada, Miloša Stamatovića (25), a okolnosti pod kojima je pronađen i dalje izazivaju sumnje i bol kod njegovih najbližih.

Izvor: društvene mreže

Iako je istraga pokazala da se ne radi o ubistvu, porodica i prijatelji nisu prihvatili takav zaključak i još se nadaju da će jednog dana saznati šta se zaista dogodilo.

Nestao u smjeni

Miloš je nestao 17. decembra 2022. godine, kada je, obavljajući posao poštara, krenuo da razduži penzije i sa sobom ponio 15.000 evra. Kolege su prijavile njegov nestanak nakon što se mladić nije vratio sa terena kako bi razdužio smjenu.

Ubrzo je u mjestu Botun pronađeno vozilo kojim je prevozio novac. U njemu je, međutim, zatečeno svega između dvije i tri hiljade evra, dok se za ostatkom novca tragalo.

Potraga je okončana 20. decembra, kada je u koritu rijeke Morače pronađeno Miloševo tijelo. Mladić je bio u vodi, a ruke su mu bile vezane sa prednje strane. Obdukcioni nalaz pokazao je da je uzrok smrti utopljenje, dok je zvanični zaključak istrage bio da je riječ o samoubistvu.

Kako je Miloš mogao sam sebi da veže ruke?

Ipak, takav epilog nije donio mir njegovim najbližima. Posebno ih je mučilo pitanje kako je Miloš mogao sam sebi da veže ruke, ali i gdje je nestao novac koji je tog dana nosio sa sobom.

Da je bilo propusta u istrazi, ukazivao je Milošev otac - Cvetko Stamatović, koji sa ćerkama i dalje pokušava da otkrije istinu o smrti jedinog sina i brata i bore se da se pred licem pravde nađu oni za koje smatraju da su doprinijeli smrti Miloša, a zatim i smrti njegove majke, koja je umrla nedugo nakon što je sahranila sina.

Novinarki "Vijesti" rekao je prije dvije godine da je 17. decembra 2022. godine, oko 20 sati, dobio poziv - saopšteno mu je da je njegov sin nestao.

“Tada se mi, kao porodica, suočavamo sa šokom koji nas je pogodio. Prvo ja kao otac, naša porodica, pa onda i svako ko ga je volio, nismo bili u stanju shvatiti tu informaciju, a posebno ne u toj nevjerici baviti se detaljima istrage. Najvažnije mi je bilo da pronađem svoje dijete, a nisam ni pretpostavio da bilo ko od nadležnih može propustiti i najmanju sitnicu koja je od značaja za istragu. Kasnije smo shvatili da ipak jesu”, ispričao je on.

Izvor: društvene mreže

Stamatović je tada dodao da automobil kojim je upravljao njegov sin nije odmah vještačen, da su porodici dali lične stvari, umjesto da ih predaju istražiteljima... Sve što je trebalo da rade, navodi, radili su naknadno.

"Nakon što je pronađen automobil, a zatim i dio novca u vozilu, pred više očevidaca, mahom rođaka, prijatelja i drugova koji su učestvovali u potrazi za Milošem, službena lica su, bez ikakvog vještačenja, rekla da se novac koji je bio pronađen u poštarskoj torbi uzme, a da neko od porodice tada preuzme vozilo i njegove lične stvari. Telefoni pronađeni u vozilu dati su nekom od rođaka koji je bio na licu mjesta... Kada smo to shvatili, tražili smo da pođu u policiju i predaju telefone, što je i učinjeno", kazao je on.

Otac je tada naglasio da je osim telefona, koji su sami vratili policiji, i automobil tek naknadno vještačen..

"Vještačenje od strane forenzičara i inspektora urađeno je tek kada je automobil bio ispred naše kuće... Sam tok svega toga nije mi ni danas jasan. Pitam se da li je ovo način na koji se ophodi prema istrazi smrti mladog čovjeka, ili način na koji se vrši uviđaj na automobilu koji je koristio zaposleni Pošte i koji je tog dana nosio ne svoj, već novac Pošte", kazao je on.

Milošu su prijetili kamataši i ucjenjivači

Stamatović je tada objasnio kako su saznali da je Miloš bio žrtva kamataša i ucjenjivača, i to mahom osoba iz Danilovgrada - malog grada u kojem se svi znaju.

Poruke koje su mu te osobe slale tokom 2022. godine, pa i neposredno prije kobnog 17. decembra, Milošev otac i sestre mjesecima su čitali, slažući kockicu po kockicu šta se zapravo dešavalo prije tragedije.

Tako su i saznali da je imao dug, da je kod nekoliko onih koji su se motali oko njega, mahom starijih i po 20 godina, pozajmljivao novac, da im je plaćao kamatu, da su ga pritiskali, proganjali, nudili mu da "radi dostavu za njih", predlagali da novac nabavi "sa čarapom na glavi".

(Kurir/MONDO)