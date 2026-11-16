Vrijeme pokvarilo planove: Otkazan meč BiH i Crne Gore

Mlade reprezentacije BiH i Crne Gore neće odmjeriti snage u Užicu kako je planirano.

Izvor: FS BiH

Drugi prijateljski meč između mladih fudbalskih reprezentacija Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koji je trebalo da se odigra danas u Užicu sa početkom u 12 časova, zvanično je otkazan. Razlog za ovakvu odluku su izuzetno loši vremenski uslovi u ovom gradu, koji nisu omogućili regularne i bezbjedne uslove za odigravanje susreta.

Ove dvije selekcije su se već sastale u petak, takođe u Užicu, u prvom od dva planirana kontrolna duela. U tom meču uspješnija je bila reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja je slavila rezultatom 3:1.

Današnji revanš trebalo je da posluži selektorima obje reprezentacije za dodatno uigravanje ekipa i provjeru forme igrača u sklopu priprema za predstojeće takmičarske obaveze, ali su vremenske neprilike pokvarile planove stručnih štabova.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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