Branislav Krunić odredio 24 igrača za prijateljske utakmice sa Crnom Gorom

U-21 reprezentacija BiH odigraće u novembru dvije prijateljske utakmice sa odgovarajućom selekcijom Crne Gore u Užicu.

Izvor: Promo/FS BiH

Prvi susret na programu je 13. novembra u 14 časova na stadionu FK Jedinstvo Putevi, dok će druga utakmica biti odigrana 16. novembra u 12 časova na Gradskom stadionu u Užicu.

Selektor Branislav Krunić za ovo okupljanje pozvao je sljedeće igrače:

Amil Šiljević (Ajntraht Frankfurt), Dino Kaiser (Fulam), Eman Košpo (Mantova), Filip Taraba (Rudeš), Haris Berbić (Slovan Liberec), Amar Ibrišimović (Željezničar), Matija Glogovac (Sarajevo), Miljan Kecman (Laktaši), Hamza Redžić (Bor), Ajdin Beganović (Sloboda Tuzla), Matej Hrkač (Široki Brijeg), Nedim Keranović (BSK), Admir Gojak (Željezničar), Borna Filipović (Posušje), Andrej Mićić (Nafta 1903), Rajan Žlibanović (Kapfenberg), Ognjen Klenpić (Radnik Bijeljina), Danilo Karanović (Ušće), Anan Baltić (Travnik), Mahir Bešić (Velež), Amar Milak (Borac), Stefan Marčetić (BSK), Arif Kovač (Atlanta junajted), Antonio Arapović (Zrinjski).

Selektor Krunić o spisku i predstojećim utakmicama kaže:

"Dvije prijateljske utakmice sa Crnom Gorom biće dobra prilika da provjerimo igrače na koje ćemo moći računati u narednom kvalifikacionom ciklusu. Želimo da kroz zajednički rad i ove susrete steknemo jasniju sliku o njihovim mogućnostima i vidimo kako se uklapaju u naše zahtjeve. Važno nam je da iskoristimo svaki dan okupljanja, a od svih pozvanih igrača očekujemo ozbiljan pristup i želju da se nametnu za mjesto u reprezentaciji."

Okupljanje reprezentativaca zakazano je za 10. novembar u Trening centru FS BiH u Zenici.