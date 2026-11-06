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Bh. juniori na kvalifikacionom turniru u San Marinu

Bh. juniori na kvalifikacionom turniru u San Marinu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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U-19 reprezentacija BiH nastupiće od 11. do 17. novembra u San Marinu na turniru grupe B2 druge runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine.

Juniori BiH Izvor: Promo/FS BiH

Protivnici bh. tima biće selekcije San Marina, Gruzije i Danske.

Selektor Damir Obad za ovu reprezentativnu akciju pozvao je sljedećih 20 igrača:

Tarik Banjić (FK Partizan), Haris Mujanić (FK Sarajevo), Ajdin Raščić (FK Željezničar), Eldar Dragović (FK Željezničar), Božidar Dimitrić (FK Radnik Bijeljina), Kenan Vrban (FK Sarajevo), Filip Knežević (HŠK Zrinjski), Daris Dizdarević (FK Sarajevo), Krešo Bošnjak (NK Široki Brijeg), Darko Savić (FK Sloga Doboj), Mak Morankić (FK Borac), Ante Šunjić (HŠK Zrinjski), Ivan Jelić (NK Široki Brijeg), Adem Mustafić (ASK Voitsberg), Ivan Raguž (NK Lokomotiva Zagreb), Emrah Hrustanović (Vardar SC), Din Ramić (Cirih), Luka Vulin (Union Berlin), Amar Hadžimuratović (Rapid Beč) i Said Nišić (FC Lifering).

Reprezentativci će se okupiti 8. novembra u Trening centru FS BiH u Zenici.

Raspored utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine:

  • 11. novembar (16.30): BiH – San Marino
  • 14. novembar (11.00): BiH – Gruzija
  • 17. novembar (11.00): Danska – BiH

Sve utakmice "zmajića" biće odigrane na stadionu "Ecio Konti" u Dogani.

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Tagovi

zmajići reprezentacija BiH juniori

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