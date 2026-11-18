Skriveni šećer nalazi se u sosovima, kobasicama, konzervama i hljebu. Gastroenterolog otkriva kako da ga prepoznate na deklaraciji.

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Šećer se ne nalazi samo u slatkišima i gaziranim pićima. Mnoge namirnice koje svakodnevno jedemo sadrže dodat šećer, čak i kada nemaju sladak ukus. Gastroenterolog objašnjava kako da ga prepoznate na deklaraciji i u kojim proizvodima ga ima najviše.

Mnogi prehrambeni proizvodi zapravo sadrže dodat šećer, koji proizvođači koriste kako bi poboljšali ukus i teksturu, ali i produžili rok trajanja. Šećer, naime, može da djeluje i kao prirodni konzervans.

Kristina Legkova, ljekarka gastroenterolog Gradske kliničke bolnice u Moskvi, objašnjava da prisustvo šećera mora da bude navedeno na deklaraciji među sastojcima, ali proizvođači nisu u obavezi da uvijek posebno istaknu njegov procenat u ukupnom sastavu proizvoda.

Ipak, količinu šećera možemo okvirno da procijenimo na osnovu njegovog mjesta na spisku sastojaka. Što se neki sastojak nalazi bliže početku deklaracije, to ga u proizvodu ima više.

Kako da prepoznate skriveni šećer na deklaraciji?

Nemojte tražiti samo riječ "šećer", jer se on u sastavu proizvoda može pojaviti pod različitim nazivima. Obratite pažnju na sljedeće sastojke:

maltodekstrin

glukoza

fruktoza

dekstroza

melasa

kukuruzni sirup

ekstrakt slada

Zato je važno da ne gledate samo prednju stranu ambalaže i marketinške oznake poput „bez dodatog šećera“ ili „prirodno“, već da pažljivo pročitate kompletnu deklaraciju.

U kojim namirnicama se krije najviše dodatog šećera?

1. Sosovi i prelivi

Kečap, razni gotovi sosovi i prelivi za salate mogu da sadrže značajne količine dodatog šećera. Njihov ukus često doživljavamo kao slan, kiseo ili ljut, pa ne pomišljamo da u njima ima i šećera. Ipak, on se dodaje kako bi se postigao željeni ukus i tekstura.

Sos od paprika

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2. Kobasice, konzerve i prerađeni proizvodi

Šećer se može naći i u viršlama, kobasicama, mesnim i ribljim prerađevinama, kao i u konzervisanom povrću. U ovim proizvodima koristi se, između ostalog, za uravnotežavanje ukusa.

Kod pojedinih mesnih i ribljih proizvoda sastojci koji sadrže šećere mogu da doprinesu zadržavanju vlage i očuvanju teksture, pa proizvod duže zadržava privlačan izgled.

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3. Hljeb i pekarski proizvodi

Čak i kada nije riječ o slatkom pecivu, u hljebu i drugim pekarskim proizvodima može da se nalazi dodat šećer. On može da doprinese procesu fermentacije tijesta, ali i stvaranju zlatnosmeđe korice koja pecivu daje privlačan izgled.

Hleb

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Zašto je važno da ograničimo skrivene šećere?

Prekomjeran unos dodatog šećera može da doprinese povećanju tjelesne mase i poveća rizik od razvoja metaboličkih poremećaja, uključujući dijabetes tipa 2. Zato nije dovoljno da iz ishrane izbacimo samo slatkiše i zaslađene napitke - važno je da obratimo pažnju i na šećer koji se krije u proizvodima koje ne doživljavamo kao slatke.

Prilikom kupovine zato pažljivo čitajte deklaracije, upoređujte sastav sličnih proizvoda i birajte one sa manjim udjelom dodatog šećera. Ako imate faktore rizika za dijabetes ili sumnjate na poremećaj nivoa šećera u krvi, posavjetujte se sa ljekarom o odgovarajućim laboratorijskim analizama.