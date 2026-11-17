17. novembra 2019. godine, prije tačno sedam godina, zabilježen je prvi poznati slučaj infekcije novim koronavirusom (SARS-CoV-2), bolesti koja će ubrzo postati poznata kao kovid-19

Izvor: Youtube printscreen / CBS

Teško je povjerovati da je prošlo već sedam godina od početka pandemije koronavirusa. Sjećanja na prazne ulice, zaštitne maske, karantine, aplauze sa terasa i neizvjesnost koju su dijelili milioni ljudi i dalje su svježa.

Sve je, prema naknadno objavljenim podacima iz kineske medicinske dokumentacije, počelo 17. novembra 2019. godine, kada je zabilježen najraniji poznati slučaj infekcije virusom SARS-CoV-2, uzročnikom bolesti koja će kasnije dobiti naziv kovid-19.

Riječ je o 55-godišnjem muškarcu iz kineske provincije Hubei, čiji je slučaj naknadno izdvojen kao mogući početak epidemije koja će za samo nekoliko mjeseci zahvatiti čitav svijet.

U tom trenutku niko nije mogao da pretpostavi da će vijest o nepoznatoj respiratornoj infekciji iz Kine uskoro dovesti do zatvaranja granica, ograničenja kretanja, obaveznog nošenja maski i velikih promjena u svakodnevnom životu.

Kako je otkriven prvi slučaj koronavirusa?

Kada se pomenuti pacijent razbolio, ljekari u Vuhanu, glavnom gradu provincije Hubei, nisu znali da se suočavaju sa novim, do tada nepoznatim virusom.

Tek krajem decembra 2019. godine, kada je broj pacijenata sa neobičnom upalom pluća počeo naglo da raste, kineski stručnjaci prepoznali su da je riječ o novoj zarazi.

Naknadnim praćenjem kontakata i analizom ranijih bolničkih kartona istraživači su pokušali da rekonstruišu početak epidemije.

Prema tim podacima, 17. novembar 2019. godine izdvojen je kao najraniji poznati datum obolijevanja.

Od tog trenutka broj zaraženih počeo je da raste za nekoliko slučajeva dnevno. Do sredine decembra premašio je stotinu, dok je do kraja godine evidentirano 266 pacijenata.

Od nepoznate infekcije do globalne pandemije

Ono što je počelo kao lokalna epidemija respiratorne bolesti u centralnoj Kini za svega nekoliko mjeseci preraslo je u jednu od najvećih zdravstvenih kriza savremenog doba.

Ključni datumi u razvoju pandemije:

31. decembar 2019. – Kina zvanično obavještava Svjetsku zdravstvenu organizaciju (SZO) o grupi slučajeva upale pluća nepoznatog uzroka u Vuhanu.

– Kina zvanično obavještava Svjetsku zdravstvenu organizaciju (SZO) o grupi slučajeva upale pluća nepoznatog uzroka u Vuhanu. Januar 2020. – Virus se širi izvan granica Kine, dok Vuhan ulazi u potpuni karantin, jedan od prvih takvih velikih karantina u savremenoj istoriji.

– Virus se širi izvan granica Kine, dok Vuhan ulazi u potpuni karantin, jedan od prvih takvih velikih karantina u savremenoj istoriji. 11. mart 2020. – Svjetska zdravstvena organizacija proglašava globalnu pandemiju kovida-19.

– Svjetska zdravstvena organizacija proglašava globalnu pandemiju kovida-19. Maj 2023. – Svjetska zdravstvena organizacija proglašava kraj globalne vanredne zdravstvene situacije povezane sa kovidom-19.

Tokom pandemije države širom svijeta uvodile su vanredne mjere, zatvarale granice, ograničavale okupljanja i organizovale nastavu i rad na daljinu.

Zaštitne maske, dezinfekciona sredstva i fizička distanca postali su dio svakodnevice, dok su zdravstveni sistemi bili suočeni sa ogromnim pritiskom.

Vakcine i postepeno slabljenje pandemije

Razvoj vakcina protiv kovida-19 predstavljao je važnu prekretnicu u borbi protiv pandemije.

Masovna vakcinacija, rast imuniteta stanovništva i pojava novih varijanti virusa, uključujući omikron, doprinijeli su promjeni toka pandemije i smanjenju njenog najtežeg zdravstvenog opterećenja.

Svjetska zdravstvena organizacija u maju 2023. godine zvanično je saopštila da kovid-19 više ne predstavlja vanrednu javnozdravstvenu situaciju od međunarodnog značaja.

Ta odluka označila je završetak vanredne faze globalne zdravstvene krize, nakon čega su se mnoge društvene i privredne aktivnosti postepeno vratile u uobičajene tokove.

Svijet sedam godina kasnije

Sedam godina nakon najranijeg poznatog slučaja infekcije, 17. novembar 2019. godine ostaje jedan od datuma koji se povezuju sa početkom pandemije koja je obilježila treću deceniju 21. vijeka.

Ovaj period ostao je upamćen po zatvorenim granicama, vanrednim stanjima, radu od kuće, obaveznim maskama, ubrzanom razvoju vakcina i velikim promjenama u načinu života.

Iako se naučnici i dalje bave pitanjem porijekla virusa SARS-CoV-2 i okolnostima njegovog prvog prenošenja na ljude, slučaj 55-godišnjeg stanovnika provincije Hubei ostao je zabilježen u ranim izvještajima o nastanku epidemije.

Od jednog prijavljenog slučaja do pandemije koja je zahvatila čitavu planetu, koronavirus je za kratko vrijeme promijenio svijet na način koji je malo ko mogao da zamisli.

(Mondo)