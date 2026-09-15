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Ovi simptomi ukazuju na napad virusa na nervni sistem: Evo kako da prepoznate teži oblik Zapadnog Nila

Ovi simptomi ukazuju na napad virusa na nervni sistem: Evo kako da prepoznate teži oblik Zapadnog Nila

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Novi slučajevi groznice Zapadnog Nila potvrđeni su u Srbiji, a kod većine registrovanih pacijenata razvio se neuroinvazivni oblik bolesti. U nastavku pročitajte koji simptomi mogu da se jave.

Evo kako da prepoznate teži oblik virusa Zapadnog Nila Izvor: frank60/Shutterstock

U Srbiji je potvrđeno još šest slučajeva groznice Zapadnog Nila, a većina evidentiranih pacijenata razvila je teži, neuroinvazivni oblik bolesti. Ipak, podatak da je među registrovanim slučajevima mnogo teško oboljelih ne znači da će se kod većine ljudi zaraženih virusom razviti komplikacije.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, približno 80 odsto zaraženih nema nikakve simptome. Kod oko 20 odsto javlja se groznica Zapadnog Nila, dok teži oblik bolesti, koji zahvata nervni sistem, razvije približno jedna od 150 zaraženih osoba.

Izvor: frank60/Shutterstock

Virus se ljudima najčešće prenosi ubodom zaraženog komarca. Komarci se prethodno zaraze hraneći se krvlju ptica koje predstavljaju prirodne domaćine virusa. Bolest se ne prenosi uobičajenim kontaktom sa oboljelom osobom.

Kada se pojavljuju prvi simptomi?

Simptomi se ne javljaju neposredno nakon uboda komarca. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da period inkubacije obično traje od tri do 14 dana, dok američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti navode da tegobe kod pojedinih osoba mogu da počnu već nekoliko dana nakon uboda.

Ne postoji jedan simptom koji se kod svih pojavljuje prvi. Bolest najčešće počinje naglo, a mogu da se jave:

  • povišena temperatura,
  • glavobolja,
  • izražen umor i malaksalost,
  • bolovi u mišićima i zglobovima,
  • mučnina i povraćanje,
  • dijareja,
  • osip, najčešće na trupu,
  • uvećane limfne žlezde,
  • bol u očima.

Prema Evropskom centru za prevenciju i kontrolu bolesti, blaža infekcija može da prođe za približno nedjelju dana, ali kod pojedinih pacijenata umor i slabost mogu da potraju nedjeljama, pa čak i mjesecima.

Simptomi koji upozoravaju na težak oblik bolesti

Virus zapadnog Nila može da zahvati centralni nervni sistem, a na ovaj oblik bolesti mogu da ukažu:

  • visoka temperatura,
  • veoma jaka glavobolja,
  • ukočenost vrata,
  • dezorijentacija i zbunjenost,
  • poremećaj svesti,
  • izrazita pospanost,
  • drhtanje i grčevi,
  • slabost mišića,
  • otežano kretanje,
  • paraliza,
  • koma.

Pojava ukočenosti vrata, dezorijentacije, poremećaja svijesti, grčeva, iznenadne slabosti mišića ili paralize zahtijeva hitnu medicinsku procjenu.

Ko ima najveći rizik od komplikacija?

Težak oblik može da se razvije u bilo kom životnom dobu, ali je rizik veći kod starijih osoba i ljudi sa oslabljenim imunskim sistemom. ECDC među dodatnim faktorima rizika navodi hipertenziju, dijabetes, bolesti bubrega, određena maligna i hematološka oboljenja, kao i zloupotrebu alkohola.

Izvor: pingphoto17/Shutterstock

Zbog toga bi starije osobe i hronični bolesnici trebalo posebno ozbiljno da shvate visoku temperaturu praćenu jakom glavoboljom, ukočenošću vrata ili neurološkim tegobama.

Kako da smanjite mogućnost zaraze?

Zaštita se zasniva na sprečavanju uboda komaraca. Preporučuju se upotreba repelenata, odjeća dugih rukava i nogavica, komarnici na prozorima i uklanjanje posuda sa stajaćom vodom iz dvorišta i sa terasa.

Poseban oprez potreban je u sumrak i tokom noći, kada su obični kućni komarci, koji najčešće prenose virus Zapadnog Nila u Evropi, naročito aktivni.

(MONDO)

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