Lekcija psihologa: "Emocionalno inteligentni partneri svakog jutra postavljaju jedno pitanje"

Psiholog Mark Travers tvrdi da jednostavno pitanje ujutru sprečava nesporazume između partnera.

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Psiholog Mark Travers, koji se bavi partnerskim odnosima, godinama proučava način na koji parovi razgovaraju i rješavaju nesuglasice. U tekstu pisanom za CNBC Make It otkriva jedno pitanje koje emocionalno inteligentni partneri postavljaju svakog jutra, a koje može da im pomogne da izbjegnu pogrešna tumačenja i nepotrebne sukobe.

"Prije nekoliko godina počeo sam pažljivije da posmatram kako partneri razgovaraju ujutru. Ne tokom svađa ili teških razgovora, već u onih običnih desetak minuta koje možda imaju između buđenja i izlaska iz kuće. Kao psiholog koji proučava partnerske odnose, znam da se većina razgovora tokom tih, ponekad haotičnih trenutaka, svodi na organizaciju svakodnevnih obaveza: 'Ko danas vodi djecu na čas crtanja i trening fudbala?', 'U koliko sati je večera?' ili 'Da li si pomjerio automobil?'.

Neki partneri odu korak dalje i pitaju: 'Kako si spavao?' ili 'Kako se osjećaš?'. Sve su to dobra i korisna pitanja, a parovi koji ih postavljaju, uglavnom imaju zdrav odnos.

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Ipak, pojedini parovi dodaju još jednu vrstu pitanja, koju nazivam 'provjerom kapaciteta'. Vremenom sam počeo da vjerujem da bi to moglo da bude najkorisnije i najobzirnije pitanje koje partneru možemo da postavimo ujutru. Ono pokazuje emocionalnu inteligenciju i pomaže u izgradnji čvršćeg odnosa.

Kako zvuči "provera kapaciteta"?

Neki parovi koriste brojeve: "Ja sam danas na nekih 60 odsto, a ti?". Drugi pitaju: "Da li ti je danas lak ili težak dan?" ili "Koliko ti je puna baterija?". Poznajem i partnere koji svoje raspoloženje opisuju vremenskim prilikama ili pitaju jedno drugo u kom se "godišnjem dobu" trenutno nalaze.

Način na koji ćete formulisati pitanje nije toliko važan. Suština je u sljedećem: "Koliko energije danas imaš na raspolaganju i šta mogu da očekujem od tebe?".

Uobičajeno pitanje "Kako si?" od osobe zahteva da istog trenutka sažme svoje cjelokupno unutrašnje stanje, što zaista nije jednostavno. Većina nas odgovori: "Dobro", ne zato što nešto krijemo, već zato što je za iskren odgovor potrebno više vremena i mentalnog prostora nego što ga imamo u 7 ujutru.

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Provjera kapaciteta je jednostavnija, a rituali se lakše zadržavaju kada ne zahtjevaju mnogo napora. Gotovo svako, bez previše razmišljanja, zna koliko energije ima tog dana i da li mu unutrašnji pokazivač stoji na 40 ili 80 odsto. Zato se na ovo pitanje brzo dobija iskren odgovor, bez iscrpljujućeg kopanja po emocijama.

Kako ovaj jutarnji ritual sprečava sukobe?

Kada vam partner kaže da je tog dana na 40 odsto, brojne male odluke odmah postaju jednostavnije. Danas nije trenutak da pokrećete onu temu o njegovoj ili njenoj majci. Vjerovatno bi trebalo da vi preuzmete pripremu večere. Ako vam u šest popodne odgovori odsječno, već ćete znati šta se iza toga krije.

Kada ne znate kroz šta partner prolazi, lako možete njegovo ponašanje pogrešno da pripišete ličnosti, karakteru ili osjećanjima prema vama. Iscrpljenost možete da protumačite kao udaljavanje, a kratak odgovor kao kritiku, umjesto kao reakciju na stres.

Tada u svojoj glavi stvarate priču o tome šta se navodno događa i odjednom nastaje pravi sukob, iako je sve počelo samo zbog loše prospavane noći. Radio sam sa mnogim parovima čije su svađe počele upravo na taj način.

Šta ovo pitanje govori o vašem partneru?

Ako vam partner svakog jutra postavlja neku verziju pitanja o vašem kapacitetu, obratite pažnju na to šta je potrebno da bi ga postavio.

To znači da razumije da njegov dan nije isti kao vaš. Probudili ste se u istoj kući i gledate isto vrijeme kroz prozor, pa je prirodno pretpostaviti da oboje krećete sa iste tačke. Emocionalno inteligentan partner, međutim, razumije da to nije tako.

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Upravo trenutak u kom se pitanje postavlja čini ga posebno djelotvornim. Većina nas provjerava kako je partner tek kada primjeti da nešto nije u redu, pokušavajući naknadno da otkrije uzrok problema.

Kada pitanje postavite tokom sasvim običnog jutra, prije nego što se pojavi bilo kakav znak da nešto nije u redu, šaljete drugačiju poruku. To je znak emocionalne inteligencije jer pokazuje da partner želi da sazna kako ste zato što namjerava da tu informaciju upotrebi kako bi vam olakšao i uljepšao dan.

Kako emocionalno inteligentan partner postavlja ovo pitanje?

Tri stvari razlikuju iskrenu provjeru od praznog, rutinskog pitanja:

Vi odgovorite prvi. Recite svoj broj, boju ili godišnje doba prije nego što isto pitanje postavite partneru. Tako iskrenost postaje prirodan početak razgovora, umjesto rizika koji partner mora da preuzme prije nego što je popio prvu jutarnju kafu. Prihvatite nizak broj bez preispitivanja. Nemojte da osporavate odgovor 'Danas sam na 30 odsto', da odmah pokušavate da riješite problem ili zahtjevate objašnjenje. Čim se nizak kapacitet predstavi kao problem koji hitno mora da se popravi, ljudi prestaju iskreno da odgovaraju. Upotrebite ono što ste čuli. Promijenite neku sitnicu. Preuzmite jednu obavezu, odložite težak razgovor ili smanjite očekivanje koje ste imali, a možda ga niste ni izgovorili. Upravo je to smisao čitavog pitanja, jer provjera poslije koje niko ništa ne promijeni zapravo i nije prava provjera", napisao je psiholog.

(MONDO)