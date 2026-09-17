Trećina mladih nikada nije bila u vezi: Ne žele da im partner "naruši život" koji su sami izgradili

Sve više mladih nikada nije imalo partnera, ali iza toga ne stoje samo usamljenost i razočaranje u aplikacije.

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Za generacije koje su odrastale uz ideju da su ljubav, brak i porodica neizostavni dijelovi odraslog života, ovaj podatak može da zvuči gotovo nevjerovatno. Trećina mladih nikada nije bila u vezi.

Prema nedavnom istraživanju YouGov-a, čije rezultate prenosi britanski list The Times, 33 odsto ispitanika između 18 i 29 godina nikada nije imalo partnera. U ukupnoj odrasloj populaciji, taj procenat iznosi svega 9 odsto.

To ne znači da su svi ovi mladi ljudi usamljeni niti da su zauvijek odustali od ljubavi. Mnogi jednostavno ne žele vezu samo zato što društvo očekuje da je imaju. Partner više nije neko ko im je potreban da bi njihov život bio potpun, već osoba koja mora da se uklopi u život koji su već sami izgradili.

Partner više nije uslov za srećan život

Mnogi mladi danas imaju posao, prijatelje, putovanja, hobije i svakodnevicu koju su pažljivo uredili prema sopstvenim potrebama. Zbog toga potencijalni partner više ne konkuriše samo drugim ljudima, već i miru koji već postoji u njihovom životu.

Drugim riječima, veza ne mora samo da bude bolja od drugih ljubavnih mogućnosti. Mora da bude bolja od samačkog života u kojem niko ne remeti njihove planove, vrijeme, navike i emocionalnu ravnotežu.

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Mladi sagovornici The Times-a objasnili su da vezu više ne vide kao obaveznu životnu stanicu. Ne žele da pristanu na odnos koji bi od njih tražio da se odreknu samostalnosti ili standarda koje su postavili.

Posebno mlade žene danas imaju više mogućnosti da izgrade život koji ne zavisi od bračnog statusa. Finansijska nezavisnost, obrazovanje i slabljenje društvenog pritiska omogućili su im da partnera biraju zato što ga žele, a ne zato što im je potreban. Zbog toga više nisu spremne da trpe odnos koji im donosi više obaveza, nesigurnosti i emotivnog rada nego zadovoljstva.

Aplikacije su obećale izbor, a donijele zasićenje

Nikada nije postojalo više načina da nekoga upoznamo, a istovremeno se čini da je mladima sve teže da ostvare ozbiljnu vezu. Aplikacije za upoznavanje stvorile su utisak da iza svakog profila postoji još bolja mogućnost. Umjesto da upoznavanju jedne osobe posvete vrijeme, korisnici mogu jednim pokretom prsta da pređu na sljedeću. Početak veze tako sve češće liči na potragu za proizvodom koji mora da ispuni dugačak spisak kriterijuma.

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Korisnici su kao razloge za odustajanje navodili emotivnu iscrpljenost, učestalo ignorisanje poruka, osjećaj odbacivanja i utisak da je potraga za partnerom postala igra brojeva, a ne način da se ostvari stvarna bliskost. Iskustva, ipak, nisu ista za sve.

Prema istraživanju Pew Research Center-a koje prenosi AP, više od polovine ljudi mlađih od 35 godina koristilo je neku aplikaciju ili sajt za upoznavanje. Oko 53 odsto svih korisnika opisalo je svoje iskustvo kao uglavnom pozitivno, ali su mnogi istovremeno prijavili neželjene se*sualne poruke, uporno kontaktiranje i uvrede.

Ne žele da gube vrijeme na nejasne odnose

Još jedan razlog zbog kojeg se mladi povlače iz dejtinga jeste zamor od odnosa bez jasnog statusa. Dopisivanje koje traje nedjeljama, nestajanje bez objašnjenja i odnos koji ima elemente veze, ali bez dogovora i odgovornosti, mnogima više nisu vrijedni uloženog vremena.

Psihološkinja Džin Tvendž objasnila je da se mladi ne udaljavaju samo od braka, već i od romantičnih odnosa uopšte. Prema njenom mišljenju, ovoj generaciji je emocionalna sigurnost izuzetno važna, zbog čega vezu mogu da dožive kao rizik od povrede, a ne samo kao priliku za bliskost.

(MONDO)