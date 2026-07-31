Koliko partner treba da zarađuje? Novo istraživanje otkriva iznos koji mnogi povezuju s ljubavlju

Novo istraživanje pokazalo je koliku platu većina smatra poželjnom za pronalazak ljubavi, ali i zašto finansije sve više utiču na ljubavne veze.

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Humor, povjerenje i međusobno razumijevanje i dalje su među najpoželjnijim osobinama partnera, ali novo istraživanje pokazuje da finansijska sigurnost igra sve važniju ulogu u ljubavnim odnosima.

Prema anketi sprovedenoj među 2.000 odraslih Amerikanaca, većina ispitanika smatra da bi osoba trebalo da zarađuje oko 106.417 dolara godišnje, odnosno približno 90.000 evra, kako bi imala realne šanse da pronađe životnog partnera.

Istraživanje agencije Talker Research pokazalo je i velike razlike među generacijama. Dok su pripadnici bejbi bumer generacije jedini procijenili da je za pronalazak ljubavi dovoljna godišnja zarada manja od 100.000 dolara, mlađi ispitanici postavili su znatno višu granicu.

Posebno se izdvaja generacija Z. Čak 78 odsto ispitanika iz ove generacije smatra da visina plate može uticati na pronalazak prave ljubavi, dok isto mišljenje dijeli 32 odsto pripadnika bejbi bumer generacije.

Istraživanje je pokazalo i da je 40 odsto mladih priznalo kako ih je finansijska situacija u nekom trenutku spriječila da započnu ljubavnu vezu.

Jedan od razloga za ovakve stavove mogao bi biti rast troškova života. Stanovanje, izlasci i svakodnevni izdaci predstavljaju sve veći finansijski teret, zbog čega mnogi ekonomsku stabilnost smatraju važnim dijelom zajedničke budućnosti.

To potvrđuju i podaci o ljubavnim sastancima. Gotovo trećina ispitanika navela je da tokom 2026. godine rjeđe izlazi upravo zbog finansijskih razloga, dok je polovina rekla da bi češće odlazila na sastanke kada bi to mogla da priušti.

Ipak, istraživanje pokazuje da novac nije glavni razlog zbog kojeg veze propadaju. Među ispitanicima koji su raskinuli zbog finansijskih problema, najčešći razlozi bili su stalno pozajmljivanje novca, neodgovorno upravljanje finansijama i nedostatak dugoročnog finansijskog plana.

Slične rezultate pokazalo je i ranije istraživanje kompanije LendingTree, prema kojem je gotovo četvrtina Amerikanaca barem jednom prekinula vezu zbog finansijskih nesuglasica. Međutim, najveći problem nisu bili prihodi, već različite navike u trošenju novca.

Na to ukazuje i studija kompanije Fidelity iz 2024. godine, prema kojoj se 45 odsto parova povremeno svađa zbog finansija, dok svaki četvrti par novac smatra jednim od najvećih izazova u vezi.

(MONDO)