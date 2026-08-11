Eskort dama otkrila koje zanimanje krije najbolje ljubavnike: Upoznala je mnoge i tvrdi da jednima nema ravnih

Australijska eskort dama Katija Kortez (28) rangirala je muškarce prema zanimanjima i na osnovu dugogodišnjeg iskustva i izdvojila najbolje ljubavnike

Izvor: IG/playmatekatija

O deficitarnim zanimanjima obično govorimo kroz plate, potražnju poslodavaca i nedostatak radnika. Međutim, jedna Australijanka ponudila je potpuno drugačiju "rang-listu" profesija.

I na njenom vrhu završili su upravo radnici iz sektora koji se u brojnim zemljama već godinama bori sa manjkom zaposlenih.

Šta kaže neobična lista?

Australijska eskort dama Katija Kortez (28) rangirala je muškarce prema zanimanjima, tvrdeći da joj je dugogodišnje iskustvo omogućilo da primijeti određene obrasce, kako prenosi Index.hr.

Njena lista, naravno, nije naučno istraživanje niti se iz nje mogu izvlačiti opšti zaključci, ali je zanimljivo da su praktično sva zanimanja koja je izdvojila povezana sa fizičkom kondicijom ili odličnim poznavanjem ljudskog tijela.

Na četvrtom mjestu našli su se personalni treneri. Kortez njihovu prednost povezuje sa snagom, izdržljivošću i zdravijim načinom života.

Treću poziciju zauzeli su ljekari, hirurzi i fizioterapeuti. Ovde, prema njenom iskustvu, presudna nije samo fizička spremnost već profesionalno poznavanje anatomije i ljudskog tijela.

Izvor: IG/playmatekatija

Profesionalni sportisti završili su na drugom mjestu. Kortez smatra da vrhunski sportisti, osim kondicije, imaju izrazito razvijenu svijest o sopstvenom tijelu i načinu na koji ga koriste.

Građevinci odnijeli pobjedu

Ipak, prvo mjesto nije pripalo ni ljekarima, ni sportistima, ni fitnes trenerima.

Kortez je na vrh svoje liste stavila - građevinske radnike.

Kao razloge navodi fizički zahtjevan posao, snagu i ono što opisuje kao privlačnost muškarca koji radi praktičan i tradicionalno "muški" posao.

Prepoznaje prava deficitarna zanimanja i manjak na tržištu

Upravo tu cijela priča dobija zanimljiv poslovni paradoks. Građevinski radnici posljednjih godina predstavljaju jedno od zanimanja za kojima postoji velika potreba na tržištu rada, dok fizički zahtjevni zanati u mnogim sredinama teško privlače novu radnu snagu.

građevinski radnik

Izvor: Shutterstock

A prema iskustvu Kortez, upravo ono što takve poslove čini zahtjevnim - fizička aktivnost, snaga i izdržljivost, može predstavljati prednost i daleko izvan radnog mjesta.

Vještine koje nisu na cijeni samo na tržištu rada

Ona ipak naglašava da zanimanje samo po sebi ništa ne garantuje. Kao zajednički imenitelj svojih iskustava izdvaja nešto mnogo jednostavnije: muškarci koji vode računa o zdravlju i fizičkoj kondiciji, prema njenom iskustvu, imaju prednost u odnosu na one koji veći dio dana provode sjedeći. Izuzetak mogu biti kancelarijski radnici koji se van posla redovno bave fizičkom aktivnošću.

Dakle, promjena zanimanja nije potrebna, dovoljna je redovna fizička aktivnost.

Ali ova neobična rang-lista dala je građevincima još jedan razlog za zadovoljstvo - pored činjenice da njihove vještine na tržištu rada postaju sve traženije.

Kurir Biznis/Telegraf