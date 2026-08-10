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Uroš Nikolić potpisao: "Bilo je drugih ponuda, ali dao sam riječ"

Uroš Nikolić potpisao: "Bilo je drugih ponuda, ali dao sam riječ"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Doskorašnja "desetka" Vojvodine potpisala za Čukarički

Uroš Nikolić potpisao za Čukarički Izvor: MN PRESS

Doskorašnja "desetka" Vojvodine Uroš Nikolić (32) novi je igrač Čukaričkog.

"Drago mi je da sam potpisao ugovor sa Čukaričkim, iako je bilo i drugih ponuda, ali sam dao riječ direktoru i ispunio sam obećanje. Došao sam u odlično organizovan klub, sa željom da doprinesem dobrim rezultatima ove sezone i da svojim iskustvom pomognem mladim igračima, a na Banovom brdu ima mnoštvo talentovanih momaka. Poznajem dosta igrača, poznajem kako ovaj klub funkcioniše i vjerujem da ćemo imati dobru sezonu", kazao je po potpisivanju ugovora Uroš Nikolić.

Nikolić će moći da nastupi za Čukarički u subotu u gradskom derbiju protiv OFK Beograda na Banovom brdu.

Potpis za Čuku vratiće ga u Beograd u kojem je ponikao u mladim kategorijama Partizana, odakle je otišao u Videoton i Puškaš akademiju u Mađarskoj. Igrao je u Srbiji i za Jagodinu i Vojvodinu, a u inostranstvu za Dinamo Minsk u Belorusiji i Makabi Tel Aviv.
Dres Vojvodine nosio je u prethodne četiri godine, mada je napustio klub sa gorkim ukusom u ustima.

Čukarički je u prva četiri kola doživio poraz od IMT-a, zatim ostvario pobjede protiv Radničkog iz Niša i Radničkog iz Kragujevca, a minulog vikenda igrao je neriješeno protiv Mladosti iz Lučana.

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Tagovi

FK Čukarički Uroš Nikolić

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