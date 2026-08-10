Fudbaleri se potukli poslije derbija u Sjevernoj Makedoniji! (VIDEO)

Škendija je slavila 2:0 protiv Vardara, a onda je na terenu došlo do fizičkog sukoba igrača dva tima.

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Veliki makedonski derbi u sjenci incidenata.

Škendija je u drugom kolu Prve makedonske fudbalske lige slavila protiv Vardara u Skoplju rezultatom 2:0, ali je rezultat vrlo brzo pao u drugi plan. Po završetku utakmice došlo je do ozbiljnih tenzija između fudbalera dva tima, koje su prerasle u fizički sukob.

Prema pisanju makedonskih medija, sve je počelo koškanjem i verbalnom raspravom, da bi pojedini igrači potom ušli u fizički obračun. Fudbaleri su se sukobili na terenu, a u jednom trenutku je situacija ozbiljno zaprijetila da izmakne kontroli.

Na sreću, saigrači, članovi stručnih štabova i službena lica brzo su utrčali i razdvojili zaraćene strane, pa je spriječena još veća tuča.

Sve se dogodilo nakon što je Škendija prethodno potpuno sportski završila posao na terenu. Gosti iz Tetova slavili su 2:0, a oba gola postigao je Fabris Tamba - prvi u 52, a drugi u 76. minutu.

Međutim, umjesto da se priča o pobjedi Škendije, posljednje scene sa terena privukle su svu pažnju.

Veliko rivalstvo Vardara i Škendije ponovo je dobilo ružnu epizodu. Poslije posljednjeg zvižduka sudije Trpčevskog buknula je gužva, uslijedili su verbalni obračuni i koškanje, a zatim i fizički sukob pojedinih fudbalera.

Sada je na potezu Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Makedonije. Makedonski mediji već najavljuju da bi nadležni organi mogli dodatno da se pozabave incidentom i odluče o eventualnim kaznama za učesnike.

As with every Shkendija–Vardar derby, there was some post-match drama this time too.



Shkendija won the match in Skopje 2–0. After the game, many Vardar players swarmed Anes Meliqi, the 20-year-old centre-back, who could only laugh it off and celebrate. pic.twitter.com/Vrhl79gvPT — Albanian Football Scout (@FootballAlbXI)August 9, 2026

(MONDO, Kurir Sport)