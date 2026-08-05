Aleksandar Kolarov, bratanac čuvenog kapitena Srbije Aleksandra Kolarova, potpisao profesionalni ugovor sa Čukaričkim.

Izvor: MN PRESS

Aleksandar Kolarov ponikao je u Čukaričkom i u ovom klubu sa Banovog brda počeo je karijeru. Igrao je od 2004. do 2006. godine za "brđane", a sada će u prepoznatljivom bijelo-crnom dresu ponovo igrati fudbaler koji se zove Aleksandar Kolarov, inače njegov bratanac.

"Poslije Luke Matijaševića i Vasilija Dudića, još trojica momaka iz generacije igrača rođenih 2009. godine potpisala su ugovore sa Čukaričkim, u prostorijama kluba to su učinili Aleksandar Kolarov, Marko Savić i Kosta Milovanović", objavio je Čukarički.

Vidi opis Istorija se ponavlja: Aleksandar Kolarov nakon 20 godina ponovo u Čukaričkom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Aleksandar Kolarov, inače bratanac slavnog fudbalera Čukaričkog, a kasnije Lacija, Mančester sitija, Rome i Intera, rođen je 19. avgusta 2009. godine, već nekoliko sezona je u klubu sa Banovog brda. Zanimljivo, za razliku od svog strica koji se proslavio na poziciji lijevog beka, omladinac Brđana igra na mjestu desnog beka", dodaju iz kluba i podsjećaju da na ovaj način nastavljaju da ulažu u Omladinsku školu.

Marko Savić je rođen 29. avgusta, takođe je već nekoliko sezona u Čukaričkom, a igra na poziciji krilnog napadača. Ima iza sebe odličnu sezonu u Kadetskoj ligi Srbije. Konstantin Milovanović je rođen 3. marta 2009. godine, nastupa na poziciji krilnog napadača, a u Čukarički je došao prije nekoliko sezona iz Kraljeva.

"Prije godinu i po dana svi ovi momci, računajući i Luku Matijaševića i Vasilija Dudića, potpisali su stipendijske ugovore. U međuvremenu, nastavili su da se razvijaju, zahvaljujući dobrom radu i odličnim trenerima koje imamo u Omladinskoj školi, postizali su i dobre rezultate, a klub je to prepoznao i nagradio ih je profesionalnim ugovorima. Vjerujem da će svi oni ovaj dan pamtiti, a na njima je da nastave istim tempom i da se dokazuju u Omladinskoj ligi Srbije, koja je i posljednji filter pred ulazak u prvi tim. Opet, taj stepenik je i najveći i najteže ga je preći, ali će ovi momci imati punu podršku svih u klubu, što smo potpisivanjem ovih ugovora i dokazali", istakao je Goran Arnaut, direktor Omladinske škole kluba sa Banovog brda.

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(MONDO)