Halandu je idol Srbin? Ponavljao njegovo ime na treningu

Autor Haris Krhalić
0

Svi koji su pričali da je Erling Haland u Mančester siti došao samo zbog novca sada bi mogli da ućute. I to zbog Aleksandra Kolarova.

Erling Haland trening Aleksandar Kolarov Izvor: Profimedia

Erling Haland je na korak od 100 postitgnutih golova u Premijer ligi, a norveški napadač rođen u Lidsu izgleda idola ima u - Srbiji. Jedan od najboljih špiceva današnjice je to pokazao na treningu Sitija.

Nevjerovatni Haland stigao je 2022. godine u Mančester siti i malo ko mu je vjerovao kada je pričao da navija za Siti uprkos tome što je njegov otac igrao za ovaj klub. Ipak, sada je jedan detalj sa treninga ipak dokazao da je pomno pratio Siti.

"Aleksandar Kolarov, Aleksanadar Kolarov", vikao je najbolji igrač Sitija dok je sa lijeve strane centrirao na treningu Sitija. Pogledajte kako je to izgledalo:


Zašto pamti Kolarova?

A kako ga ne bi pamtio? Lijevi bek igrao je za Mančester siti od 2010. do 2017. godine, odigrao je 247 utakmica i dao 21 gol, a sa Sitijem je osvojio dvije premijer liga, dva Liga kupa, FA kup i Komjuniti Šild.

Kako igra Erling Haland?

Strašno! Počeo je u Rbineu, zatim je igrao za Molde, a onda je prvo u Salcburgu, pa u Borusiji dominirao. Imao je prosek veći od gola po meču, a Siti ga je platio i nije se pokajao. Do sada je na 106 mečeva dao 96 premijerligaških golova i potpisao je dugogodišnji ugovor. Njegov otac Alfi igrao je za Siti do 2000. do 2003. godine.

fudbal Erling Braut Haland Aleksandar Kolarov Mančester siti

