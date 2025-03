Haland udario maskotu Mančester sitija, prijavila ga policiji: "Zaplakala sam zbog udarca u glavu"

Erling Holand je udario maskotu Mančester sitija u glavu, a ona ga je prijavila policiji.

Izvor: Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia

Mančester sitiju baš ne ide ove sezone, ispao je iz Lige šampiona, nema šanse za titulu u Premijer ligi, jedina prilika za trofej je FA Kup gdje će u četvrtfinalu igrati protiv Bornmuta. Da stvari budu gore, najbolji strijelac tima Erling Haland mogao bi da ide u policiju. Zašto? Zbog prijave maskote kluba.

Jedna žena, čije ime nije otkriveno, radi kao maskota "građana" i ona ga je prijavila jer tvrdi da je dobila potres mozga zbog Norvežanina. Prema njenom svjedočenju on je prije meča sa Sautemptonom koji je odigran u oktobru u šali udario maskotu Sitija po glavi nekoliko puta.

Ona je dala intervju za britanski tabloid "San" i tvrdi da zbog toga nije dobila produžetak ugovora, jer ga je prijavila. Ona je bila na privremenom ugovoru koji joj nije produžen. "Bila sam baš potresena i plakala sam. Kasnije sam shvatila da mi je on prišao s leđa i da me je udario po glavi i da se onda naslonio na moju glavu. Šef obezbjeđenja mi se na to nasmijao i rekao mi da bar mogu da se pohvalim da me je Haland udario", ispričala je ona.

Kada je prijavila to, prije meča, ljudi koji su zaduženi za taj sektor ponudili su joj da ode kući i da ne radi na meču, ali je ona to odbila. Tvrdi da je poslije toga povraćala i da je osjećala bol u vrati i u glavi. Navodi i da je posjetila klupskog ljekara dan kasnije i da su je savjetovali da ide u bolnicu.

Kako su reagovali ljudi iz kluba?

Izvor: EPA-EFE/ADAM VAUGHAN

Kada su čuli za prijavu i kada se saznalo za to poslije njene posjete bolnici, onda su reagovali i ljudi iz kluba. Čovjek koji je zadužen za bezbjednost, Pol Kenjon, je odmah pokrenuo istragu. Tražio je da se pregledaju svi snimci i iz kluba tvrde da Haland nije kriv za njenu povredu.

U izvještaju stoji da je "Haland imao nježan dodir po glavi maskote kao pozdrav" i da sve to nije moglo da joj prouzrokuje povrede koje je navela. "Nikada se niko nije žalio na moj rad, a onda su mi rekli da nisam obavljala posao na maksimumu i nisu produžili ugovor sa mnom u decembru", navela je ona.

Iz kluba su se oglasili zvanično ponovo kada su dobili informaciju da je ona taj slučaj prijavila policiji. "Mi smo obavili svoju istragu i utvrdili, na osnovu dokaza i snimaka, da ta povreda nije mogla da nastane na način na koji je navedeno. Svjesni smo da je prijava poslana u policiji i isto tako smo obaviješteni da nikakvi dalji koraci nisu napravljeni ni sa njihove strane", poručili su iz redova Sitija koji ima još ozbiljnije optužbe sa kojima se suočava zbog finansijskih malverzacija.