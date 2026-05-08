Vojvodina prestigla Partizan: Minimalac protiv Čukaričkog sjajna uvertira za finale Kupa

Bojan Jakovljević
Fudbaleri Vojvodine rutinski su slavili protiv Čukaričkog u 5. kolu plej-ofa Superlige Srbije.

Fudbaleri Vojvodine savladali su ekipu Čukaričkog u 35. kolu Superlige Srbije sa 1:0 i tako prestigli Partizan na drugoj poziciji na tabeli. Ipak, crno-bijeli će svoj meč odigrati protiv OFK Beograda u Humskoj u subotu od 18.30.

Strijelac jedinog gola bio je Butean u 27. minutu, lopta je pogodila nekog od igrača na putu do gola i prevarila Stojkovića. Mogao je golman Čukaričkog da vadi loptu iz mreže više puta, ali minimalac je bio dovoljan Novosađanima.

Meč je obilježila i jedna nemila scena pošto je fudbaler Čukaričkog Ognjen Abramušić u 56. minutu doživio tešku povredu nakon duela sa Vukanovićem i hitno je prebačen u bolnicu.

Treba napomenuti da je Vojvodina mogla da riješi pitanje pobjednika u 82. minutu kada je Njegoš Petrović promašio penal, ali nije im se ovaj kiks obio o glavu. Žurić je srušio Sukačeva, sudija je pokazao na bijelu tačku, ali promjene rezultata nije bilo.

Ovo je dobra uvertira za izabranike Miroslava Tanjge pred finale Kupa Srbije protiv Crvene zvezde koje je na programu naredne srijede. U svakom slučaju očekuje nas jako zanimljiva završnica u Superligi Srbije, a najveća borba se vodi oko druge pozicije.

