Miroslav Tanjga prijeti Crvenoj zvezdi: "Da pobijedimo Čuku, pa osvojimo pehar Kupa Srbije"

Miroslav Tanjga se oglasio pred meč sa Čukaričkim, spominjao je i fnale Kupa Srbije koje će Vojvodina igrati protiv Crvene zvezde.

Slijedi završnica sezone, a u Vojvodini su optimistični. I trener Miroslav Tanjga i kapiten Slobodan Medojević vjeruju u dobar rezultat u mečevima koji slijede. Prvo meč sa Čukaričkim u srpskom šampionatu, pa onda i finale Kupa protiv Crvene zvezde. U petak u 18 sati će dočekati tim sa Banovog Brda.

"Utakmica kao i svaka druga, jedna generalna proba pred finale Kupa Srbije, ali i više nego bitna jer smo još uvijek u borbi za drugo mjesto, koje zaslužujemo tokom čitave sezone. S pravom možemo da konkurišemo na drugo mjesto, ali pita se i Partizan. Prvu meč loptu imali smo u Surdulici gdje smo pokazali da na nas mogu da računaju. Čukarički je i više nego dobra ekipa, koja godinama igra u kontinuitetu i zahtijeva od nas maksimalni angažman. Dočekujemo ih sa velikim poštovanjem, ali nama ova utakmica mnogo znači. Voljeli bismo da pobijedimo pred to finale, jer bi nam to podiglo samopouzdanje. I na ovoj utakmici moraćemo da odmorimo neke igrače, poput Suča, koji je poslije povrede odigrao četiri, pet utakmica u nizu, baš kao i Lazar Nikolić i Njegoš Petrović, tako da ćemo imati neke rokade, ali to ne mijenja naš cilj. Što se tiče ostalih, ne znamo da li će Džon Meri moći da igra zbog problema sa koljenom, kao i Aleksa Vukanović, koji se osjeća bolje, danas ćemo imati jasniju sliku. Eta, Nikolić, Veličković su na dužoj pauzi", rekao je Tanjga.

Tvrdi da je za njega i Vošu meč protiv Crvene zvezde utakmica sezone i da u srijedu u Loznici žele trofej u Kupu.

"Normalno da je nama utakmica u srijedu najbitnija, jer igramo za trofej i sve radimo da bismo taj meč dobili. Sve ove rotacije su očekivane, jer smo igrali srijeda-nedelja. Svi igrači su bitni i niko nema zagarantovano mjesto. Crnomarković je imao problem sa zadnjom ložom, bio je i umoran i morali smo da ga odmorimo, da bi bio spreman do Čukaričkog i Crvene zvezde. Sve ovo su bile pripreme za finale, morali smo da odmaramo igrače, jer se borimo za trofej i treba da budemo u najboljem stanju. Meri će teško igrati protiv Čukaričkog, nadamo se da će biti spreman za Zvezdu. Utakmica za trofej je uvijek najbitnija, ali idemo meč po meč i sada razmišljamo o Čukaričkom da ostanemo u pobjedničkom ritmu. Da se sutra završi sezona, niko ne može da bude nezadovoljan, ali moramo da se borimo do kraja. Sve smo podredili utakmici u srijedu, srećom, imamo roster kakav imamo, niko ne treba da se osjeća i precijenjenim ni potcijenjenim.

Nije zabrinut za pad forme u svom timu iskusni stručnjak.

"Za mene je veličina kada igramo loše, a pobijedimo. Gledali smo Ligu šampiona, Bajern je igrao dobro, pa izgubio. Zvezda se mučila sa Ubom, pa i sa Čukom, pa su dobili, ali ni njima ne cvjetaju ruže. Ali, kada pogledamo njihov budžet, roster, sve što već znate, onda smo mi u boljoj poziciji, jer na nas niko ne računa. Mi gradimo atmosferu, jer smo ove sezone pobijedili Crvenu zvezdu dvaput. Nadam se da neće biti prekida na svakih 10 minuta, da će organizacija biti bolja nego prošli put. Neke stvari moraju da se kažu na vrijeme. Nijedna ekipa ne igra 90 minuta, gledate Arsenal u Premijer ligi kako se muči, ali je najvažnije da na kraju pobijediš. Ja sam zadovoljan, jer smo naučili da igramo na rezultat. Na kraju se to piše, od ljepote se ne živi i ona je prolazna. Sve je to super, ne treba da budemo kritični, jer možda ne igramo dopadljiv fudbal", poručio je Tanjga i dodao da nije zabrinut za motivaciju svog tima protiv Čuke.

Šta je realnije? Drugo mjesto ili trofej u Kupu?

Na kraju konferencije su Tanjga i Medojević dobili isto pitanje - šta je realnije za Vojvodinu, da osvoji drugo mjesto u Superligi ili trofej u Kupu.

"Teoretski je moguće i jedno i drugo. Ne bih da budem pogrešno shvaćen, ali meni je veća želja da osvojimo Kup, nego da budemo drugi. Ali, šta je dostižnije, ovdje je jedna utakmica, ovdje su tri, ali je u toj jednoj protivnik Crvena zvezda, najbolji tim u Srbiji. Imaju igrače koji zarađuju dva, tri miliona, kao svi naši igrači. To su visokobudžetni igrači od kojih se očekuju trofeji. Ali, mi imamo motiv, ali moramo dobro da spavamo, da jedemo, ko bude manje gubio dobijao duele", odgovorio je Tanjga.

Na to se nadovezao kapiten ekipe.

"Zna se da šta bi svakom bilo draže i to nije upitno, a teško je pitanje šta je realnije, vidjećemo na kraju sezone. I jedno i drugo takmičenje su bitna, idemo maksimalno do kraja", zaključio je Medojević.

