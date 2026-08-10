Novi zemljotres u fudbalu: Đani Infantino poslije ovoga mora da napusti FIFA

Đani Infantino se suočava sa pritiscima UEFA, CAF i KONKAKAF da podnese ostavku na čelu FIFA, što može promijeniti budućnost fudbala.

Izvor: MN PRESS

Taman kada se pomislilo da je Đani Infantino "pregrmio oluju" i da će preživjeti na čelu FIFA, novi udarac zadali su mu čelnici UEFA, CAF i KONKAKAF. Na "fin način" tražili su od Infantina da sam podnese ostavku ili će ove konfederacije ubuduće međunarodna takmičenja organizovati između sebe, a ne pod okriljem FIFA.

"Draga fudbalska porodico, fudbal je najveća zajednička strast na svijetu. On ne pripada nijednom pojedincu i nijednoj instituciji. Pripada igračima, navijačima, klubovima, nacionalnim savezima i svakoj instituciji kojoj je povjereno da čuva njegovu budućnost. Upravo u tom duhu, kao konfederacije koje predstavljaju svoje članove, danas se obraćamo zajednički...", piše u zajedničkom saopštenju u kome se ističe da napredak fudbala nije djelo jednog čovjeka, nego proizvod saradnje.

Izvor: Michael Taeger / imago sportfotodienst / Profimedia

"Proširena takmičenja, dodjeljivanje domaćinstva Svjetskih prvenstava 2030. i 2034. godine, raspodjela resursa savezima - sve su to bila zajednička dostignuća, usaglašena i ostvarena zajedno. Ovdje se pak ne radi o novcu. Konfederacije su već pozvale na odgovornu raspodjelu ogromnih postojećih rezervi FIFA-e kako bi se dodatno ojačala ulaganja u razvoj nacionalnih saveza. Niti se radi o tome da bilo koji savez izgubi podršku koju je zaslužio, uprkos širenju straha među našim članstvom kako bi se sugerisalo suprotno. Niti se radi o ponovnom preispitivanju proširenja takmičenja, alokaciji mjesta za Svjetsko prvenstvo ili bilo kojim drugim odlukama donijetim kolektivno. Te odluke su donijete zajedno i one moraju ostati na snazi. Ovdje je riječ o nečemu mnogo fundamentalnijem: o integritetu igre i integritetu onih koji su izabrani da je vode", dodaje se.

Zbog "finte" koju je Đani Infantino pokušao da izvede i da "proda" Svjetsko prvenstvo, ne prihvataju da se radi samo o propustu u komunikaciji, pošto se nigdje ne ističe da je predlog suštinski bio pogrešan.

"Snaga fudbala je oduvijek bila u njegovom jedinstvu. Pozivamo da se to jedinstvo sada ispoštuje, za rukovodstvo koje služi fudbalu, a ne nastoji da njime komanduje", zaključuje se u saopštenju koje su potpisali Aleksander Čeferin, Viktor Montaljani, Salman Bin Ibrahim Al Kalifa, Datuk Seri Vindson Džon, Filipe Mođio i Teodor Teodoris.

Šta hoće Infantino?

FIFA je imala za cilj da kreira ćerku-kompaniju vrijednu 20 milijardi dolara i proda zatim više od 20 odsto novog preduzeća "FIFA Forward Enterprise" prikupljanjem 4,2 milijarde dolara od spoljnih investitora. Dakle, FIFA je planirala da izdvoji svoj komercijalni i biznis sektor (sponzorstva, TV prava, organizaciju takmičenja) u posebnu novu firmu, a u sve to upleten je i Tramp.

Tako bi privatnim investitorima (poput investicionih fondova ili privatnih kompanija) prodali akcije/udio u toj novoj komercijalnoj firmi kako bi odmah prikupila svjež kapital u iznosu od oko 4,2 milijarde dolara.

Inače, dao je rok svim Savezima da se izjasne do 19. septembra. Svi koji prihvate dobiće 40 miliona dolara, a oni koji odbiju - 10. Poslije žestokog otpora koji je pokrenula UEFA, Đani Infantino se oglasio i objasnio da FIFA, za sada, odustaje od ovakvog plana.