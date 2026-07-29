logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evroligaš prepreka Partizanu u trci za NBA pojačanje: Crno-bijeli žele Lestera Kinjonesa

Evroligaš prepreka Partizanu u trci za NBA pojačanje: Crno-bijeli žele Lestera Kinjonesa

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Partizan i Real Madrid žele istog igrača. Lester Kinjones postao je želja kluba iz Humske, ali i "kraljevskog kluba"

Partizan i Real Madrid žele Lestera Kinjonesa Izvor: WILL OLIVER/EPA

Partizan bi ovog ljeta mogao da dobije veliko pojačanje na bekovskim pozicijama. Kako prenose evropski košarkaški insajderi, crno-bijeli su ušli u trku za Lestera Kinjonesa, 25-godišnjeg američkog košarkaša koji je prethodnih godina nastupao u NBA ligi. Navodno su prvi kontakti već uspostavljeni, a pregovori između dvije strane su u toku, javlja Mocart sport

Ipak, posao neće biti nimalo lak. Za Kinjonesa je zainteresovan i Real Madrid, koji ga vidi kao jednu od opcija ukoliko ne uspije da dovede Lonija Vokera. Pored toga, bek šuter ima i ponude iz NBA lige, pa će pre konačne odluke razmotriti sve mogućnosti.

Kinjones igra na poziciji beka šutera i poznat je po napadačkim kvalitetima i sposobnosti da sam stvara poene. Upravo takav profil igrača potreban je Partizanu nakon odlazaka Dvejna Vašingtona i Sterlinga Brauna, pa bi njegov dolazak predstavljao značajno pojačanje za tim Đoana Penjaroje.

Košarkašku karijeru započeo je na Univerzitetu Memfis, a zatim je nastupao za Golden Stejt Voriorse, Nju Orleans Pelikanse i Filadelfiju Seventisiksers. Zanimljivo je da se njegovo ime ovog leta sve češće dovodi u vezu sa evropskim velikanima, pa ostaje da se vidi da li će karijeru nastaviti u Beogradu, Madridu ili ipak ostati u NBA ligi.

Tagovi

KK Partizan KK Real Madrid

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC