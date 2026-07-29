Evroligaš prepreka Partizanu u trci za NBA pojačanje: Crno-bijeli žele Lestera Kinjonesa

Partizan i Real Madrid žele istog igrača. Lester Kinjones postao je želja kluba iz Humske, ali i "kraljevskog kluba"

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Partizan bi ovog ljeta mogao da dobije veliko pojačanje na bekovskim pozicijama. Kako prenose evropski košarkaški insajderi, crno-bijeli su ušli u trku za Lestera Kinjonesa, 25-godišnjeg američkog košarkaša koji je prethodnih godina nastupao u NBA ligi. Navodno su prvi kontakti već uspostavljeni, a pregovori između dvije strane su u toku, javlja Mocart sport.

Ipak, posao neće biti nimalo lak. Za Kinjonesa je zainteresovan i Real Madrid, koji ga vidi kao jednu od opcija ukoliko ne uspije da dovede Lonija Vokera. Pored toga, bek šuter ima i ponude iz NBA lige, pa će pre konačne odluke razmotriti sve mogućnosti.

Kinjones igra na poziciji beka šutera i poznat je po napadačkim kvalitetima i sposobnosti da sam stvara poene. Upravo takav profil igrača potreban je Partizanu nakon odlazaka Dvejna Vašingtona i Sterlinga Brauna, pa bi njegov dolazak predstavljao značajno pojačanje za tim Đoana Penjaroje.

Košarkašku karijeru započeo je na Univerzitetu Memfis, a zatim je nastupao za Golden Stejt Voriorse, Nju Orleans Pelikanse i Filadelfiju Seventisiksers. Zanimljivo je da se njegovo ime ovog leta sve češće dovodi u vezu sa evropskim velikanima, pa ostaje da se vidi da li će karijeru nastaviti u Beogradu, Madridu ili ipak ostati u NBA ligi.