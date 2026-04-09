"Ovo je skandal, čist penal": Cijeli svijet vidio kako je Rumun pokrao Barselonu u Ligi šampiona

"Ovo je skandal, čist penal": Cijeli svijet vidio kako je Rumun pokrao Barselonu u Ligi šampiona

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Navijači Barselone mogu da budu bijesni na sudiju Ištvana Kovača zbog odluke na meču protiv Atletika u Ligi šampiona.

Barselona oštećena za penal protiv Atletiko Madrida

Fudbaleri Atletiko Madrida savladali su Barselonu u prvom meču četvrtfinala Lige šampiona, ali ima mnogo onih koji tvrde da su im u tome pomogle odluke rumunskog sudije Ištvana Kovača. Prvom golu na meču prethodilo je isključenje Kubarsija nakon konsultacija sa VAR tehnologijom, dok je rumunski sudija mađarskog porijekla propustio priliku da dosudi penal za Barselonu kada su se Madriđani poigravali u kaznenom prostoru.

Upravo se ta situacija smatra jednom od najkontroverznijih u istoriji Lige šampiona. Sredinom drugog dijela meča golman Huan Muso dodao je loptu do štopera Marka Pubila, koji je trebalo da nastavi akciju. Umjesto toga, on je rukom hvatio loptu, namjestio je na peterac i započeo novi napad kao da se ništa nije desilo. Pogledajte pomenutu situaciju:

"Ovo je ogromna tehnička greška. Čist jedanaesterac. I onda se priča o španskim sudijama... Ovo je skandal", uzviknuo je Ituralde Gonsales, sudijski ekspert iz Španije i dodao: "To je zaista, zaista velika tehnička greška. Jedna od najvećih u dugo vremena."

Navijači Barselone smatraju da je Kovač ovdje napravio ogromnu grešku, jer je njihov tim ostao uskraćen za penal. Da se rumunski sudija slijepo držao pravila, on bi dosudio kazneni udarac iz kojeg bi Barselona mogla da postigne izuzetno važan gol za ishod cjelokupnog dvomeča protiv Atletiko Madrida.

Ovako će u Madridu, bez suspendovanog Kubarsija, morati da nadoknade zaostatak iz prvog meča. Hulijan Alvarez je postigao gol u prvom dijelu meča, a Aleksander Serlot u nastavku, pa tim Dijega Simeonea ima dva gola prednosti. Revanš će igrati pred svojim navijačima, pa je sada jasno da su bliži plasmanu u polufinale Lige šampiona.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

