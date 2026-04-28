Kraj za Mohameda Salaha: Jako loše vijesti stigle iz Egipta

Autor Goran Arbutina
0

Povreda Mohameda Salaha je ozbiljnije prirode i izgleda da ga više nikada nećemo vidjeti u dresu Liverpula.

Mohamed Salah teže povrijeđen Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA

Karijera Mohameda Salaha u Liverpulu je po svemu sudeći gotova. Odavno se zna da Egipćanin neće produžiti ugovor na kraju sezone, ali sada je definitivno i da se neće vraćati na teren ove sezone pa navijači neće imati priliku da ga pozdrave kako su željeli.

Salah se povrijedio u pobjedi Liverpula nad Kristal Palasom u subotu. U 59. minutu ga je na terenu zamijenio Frimpong, a sada "Dejli Mejl" piše da mu je pukla zadnja loža i da nema govora o povratku na teren. 

"On je doživio povredu zadnje lože koja će morati da se sanira makar četiri sedmice", rekao je doktor reprezentacije Egipta Ibrahim Hasan koji se uplašio prije svega da Salah neće zaigrati na Mundijalu zbog ovoga. Ipak pošto Egipat počinje Mundijal tek 15. juna u meču sa Belgijom, izvjesno je da će se Salah vratiti na sam početak priprema nacionalnog tima.

Šta je uradio Mohamed Salah?

Mo Salah je 2017. godine stigao u Liverpul i teško da je bilo ko mogao da zamisli da će ostaviti baš ovakav utisak i trag. Na kraju odlazi sa 440 mečeva i 257 postignutih golova, a Liverpulu je doneo titulu u Premijer ligi poslije tri decenije čekanja. Osvojio je i FA kup, dva Liga kupa, Komjuniti Šild i jednu Ligu šampiona uz jedan Superkup Evrope i FIFA Svjetsko prvenstvo klubova.

Možda će vas zanimati

