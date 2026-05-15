Siner se izgrlio sa čovjekom koji je zauvijek zabranjen u Milanu: Zbog ovoga će mu mnogi zamjeriti

Janik Siner imao je blizak susret sa Paolom Maldinijem, a to je nešto što se neće dopasti najvatrenijim navijačima Milana pošto ne vole legendarnog asa.

Janik Siner oborio je rekord Novaka Đokovića i upisao 32. uzastopnu pobjedu na Masters turnirima. Igraće protiv Danila Medvedeva u polufinalu, a prije tog meča imao je srdačan pozdrav sa Paolom Maldinijem. Legendarni fudbaler je popričao sa prvim teniserom svijeta, spominjali su i finale Lige šampiona i srdačno su se pozdravili.

Ali, ono što može da napravi problem Sineru, koji navija za Milan, je upravo to. Naime, Maldini je zauvijek zabranjen na stadionu "rosonera", obezbjeđenje izbacuje ljude čim vidi njegov dres. Ušao je u sukob i sa navijačima, kao i sa upravom kluba i tamo je trenutno "persona non grata". To je nešto što ne ide naruku italijanskom teniseru. Ostaje da se vidi kakve će biti reakcija navijača na to.

"Bila mi je čast, upoznao sam ga i ranije jer je bio u Milanelu, fan je Milana. To što sam gledao uživo je nešto impresivno. Nemam dovoljno riječi da ga opišem. Što se tiče našeg susreta, pričali smo o tenisu, fudbalu, oporavku, o mnogim stvarima", rekao je Maldini.

Maldini u sukobu sa navijačima

Paolo Mladini je u sukobu i sa "ultrasima" Milana koji su ga izviždali 2009. godine na ispraćaju protiv Rome i tvrde da ih legendarni fudbaler nije dovoljno poštovao.

"Hvala ti. Na terenu su bio veliki šampion, ali nisi pokazao poštovanje prema onima koji su te učinili bogatim. Samo je jedan kapiten", napisali su na transparentu aludirajući na Franka Barezija.

Zamjerali su mu to što je često stajao na stranu kluba kada je bilo nesuglasica sa navijačima i branio je gazdu Silvija Berluskonija. Na to je Paolo samo rekao da je ponosan što nije jedan od njih.

Ušao u sukob i sa klubom

Maldini je cijelu karijeru proveo u Milanu (od 1984. do 2009. godine), bio je petostruki šampion Evrope i sedmostruki osvajač Serije A, a poslije toga bio je i funkcioner kluba i radio je u mandatu investicionog fonda "Eliot investment menadžment" od 2018. do 2022. godine. Sa Zlatanom Ibrahimovićem je osvojen "skudeto" 2022. godine, dobio je i nagradu za najboljeg sportskog direktora, pa je uslijedio otkaz.

U junu 2023. godine je otpušten, nije se slagao sa novim predsjednikom Paolom Skaronijem i postao je "persona non grata". On ga je optužio da gleda previše svoju prošlost.

"Kada pogledam svoju prošlost, ne mogu da prestanem da se smijem", rekao je Paolo koji je brzo odveo i sina Danijela Maldinija iz Milana.