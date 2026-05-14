Navijače naljutio odgovor Janika Sinera

Nebojša Šatara
Janik Siner je poslije pobede protiv Andreja Rubljova dobio pitanje na konferenciji koje je izazvalo buru na društvenim mrežama zbog doping skandala.

Izvor: AllShotLive / imago sportfotodienst / Profimedia

Janik Siner gazi sve rivale trenutno, ima četiri uzastopna trofeja sa Masters turnira i prestigao je Novaka Đokovića i novi je rekorder. Ima 32 uzastopne pobjede na turnirima iz serije 1000 i može dodatno da uveća tu brojku. Poslije pobjede protiv Andreja Rubljova je na konferenciji upitan kako bi želio da ga pamte.

"Ja sam već napisao dio svoje priče. Ako stvari ne budu išle dobro, uradio sam nešto sjajno za sebe, nikada nisam zamišljao da ću sjediti ovde kao igrač kakav sam sada. Kada sam bio mlađi, nisam mogao da zamislim da ću biti na ovako visokom nivou. Perspektiva je drugačija", počeo je Siner.

Onda je izgovorio rečenicu koja je razbjesnila mnoge fanove koji su se sjetili njegovog doping skandala.

"Htio bih da ljudi misle da sam bio fer igrač, dobra osoba. Za mene je to na vrhu. Ispod je nivo moje igre, nadam se da će trajati do kraja karijere. Solidan sam igrač, ništa ludo", poručio je Siner.

Zašto su fanovi bijesni? Zbog dopinga

Izjava Italijana iz Rima napravila je buru na društvenim mrežama. Napadaju ga zbog toga što je "slučajno zaboravio" da spomene i svoj doping skandal i kada je dva puta pao na doping testu. Smatraju mnogi fanovi da je sistem loš i da je prošao bez kazne.

Siner je dva puta pao na doping testu zbog toga što je bio pozitivan na supstancu "klostebol", pa je našao opravdanje u tome da ga je masirao fizioterapeut koji nije imao rukavice na sebi dok ga je masirao. Čak i da je to sve istina, problem je cijeli proces. Kada neki igrač padne na doping testu slijedi automatska suspenzija dok traje istraga. Janik nije bio suspendovan tada, da bi na kraju poslije zakazanih saslušanja i haosa dogovorena tromjesečna suspenzija i to baš u periodu kada neće propustiti nijedan grend slem.

Novak Đoković se krsti posle pobede nad Sinerom
