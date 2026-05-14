Janik Siner oborio rekord Novaka Đokovića

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Janik Siner je protiv Andreja Rubljova imao lakši trening i tako je prestigao Novaka Đokovića po broju uzastopnih pobeda na Mastersima.

janik siner oborio rekord novaka djokovica Izvor: Tiziana FABI / AFP / Profimedia

Janik Siner oborio je rekord Novaka Đokovića. Sada je Italijan taj koji ima najviše uzastopnih pobjeda na Masters turnirima, došao je do 32. trijumfa za redom na turnirima iz serije 1000. I to prilično lako i ubjedljivo, meč protiv Andreja Rubljova (Rusija) bio mu je kao lakši trening - 6:2, 6:4.

Ruski teniser izgledao je više kao sparing partner u četvrtfinalu Mastersa u Rimu. Ni u jednom momentu nije bio blizu ni da mu priprijeti, a kamoli da uzme set. Prvi set je izgubio prilično lako i ubjedljivo (6:2).

U drugom je ekspresno pretrpeo dva brejka, gubio sa 4:1, pa je oduzeo servis Sineru u sledećem gemu i to je manje-više bilo sve od njega kada su gemovi Italijana u pitanju. Siner je rutinski završio posao i prošao u polufinale.

Siner tako ima priliku da osvoji peti Masters turnir u nizu poslije Indijan Velsa, Majamija, Monte Karla i Madrida. Rival u polufinalu biće mu bolji iz duela Danila Medvedeva (Rusija) i Martina Landalusea (Španija). Španac je u prošlom kolu izbacio Hamada Međedovića, dok je Rus poznat kao neko ko mrzi šljaku.

"Ne igram za rekorde"

Poslije meča je Siner dobio pitanje na terenu o tome što je prestigao Novaka Đokovića. Nije htio previše o tome da priča.

"Teška nedjelja, ne igram za rekorde, već pišem svoju priču. Čeka me novi dan, novi rival, igraćemo u drugačijim uslovima, biće noćni meč. Imam svoje ciljeve, znači mi što igram kod kuće, trudim se da dajem maksimum", poručio je Siner.

Novak Đoković se krsti posle pobede nad Sinerom
Izvor: Eurosport

