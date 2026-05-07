Janik Siner se opasno naljutio: "Prije godinu dana smo poslali pismo i ništa nije riješeno"

Janik Siner obično obraća pažnju šta priča i trudi se da bude što neutralniji, ali je ovog puta situacija bila drugačija.

Tenzija u tenisu se ne stišava, Arina Sabalenka je najavila mogući bojkot i dobila je veliku podršku. Novak Đoković je stao uz nju, pa onda i Janik Siner. To je pomalo iznenadilo tenisku javnost pošto se Italijan obično trudi da bude što neutralniji i da ne pravi probleme. Sada je u Rimu "promijenio ploču" i žestoko opleo po ljudima koji odlučuju o nagradnim fondovima.

"Prije svega treba reći da su grend slemovi najbolji i najvažniji turniri u našem sportu. Mogu samo da pričam o dijelu od kada sam ja ušao, bila je tu i 'velika trojka', rivalstva u ženskom tenisu, sada dolaze neke nove generacije. Radi se o poštovanju. Mi dajemo mnogo više od onoga što dobijamo nazad. Ne pričam samo o najboljim igračima, nego o svim i teniserima i teniserkama. Svi smo jednaki", počeo je Siner.

Svi oni traže jedno - više novca. Nagradni fondovi rastu, interesovanje je veliko, ali su isto tako ogromni i porezi i igrači ne dobijaju toliko novca koliko piše na čeku koji im pripada.

"Najboljih 10 igrača u obje konkurencije, mi smo napisali pismo i nismo ni blizu rješenja poslije godinu dana. Ako najbolji sportisti pošalju važno pismo, vjerujem da se u roku od 48 sati to riješava u drugim sportovima, bar bi se održao neki sastanak. Pričamo o novcu, ali najvažnije je poštovanje. Ne osjećamo da postoji poštovanje. Mi smo razočarani zbog dešavanja na Rolan Garosu na primjer. U narednim nedjeljama ćemo znati kakav nagradni fond će biti na Vimbldonu, nadam se da će biti bolji, pa onda slijedi US open. Ne pričaju igrači odmah o bojkotu, mora od nečega da se počne. Vidjećemo šta će biti u budućnosti."

Da li bi bojkotovao slemove?

Pitali su Janika novinari direktno - da li bi bio spreman da bojkotuje neki grend slem i da ne igra?

"Teško je reći, ne mogu da predvidim budućnost. Prvi put osjećam da su igrači na istoj strani i imaju isti način gledišta. Mislim da je to normalan način, jer bez igrača nema turnira. Poštujemo naravno i turnire, jer znamo da su oni važni i za nas", poručio je Siner.

