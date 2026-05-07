Miomir Kecmanović prekinuo crnu seriju

Miomir Kecmanović slavio je na turniru u Rimu i tako prekinuo loš niz poslije skoro dva mjeseca.

Izvor: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

Miomir Kecmanović konačno je upisao pobjedu. Skoro dva mjeseca je čekao na to i uspio je u Rimu da savlada Dalibora Svrčinu - 6:2, 6:3. Nije srpski teniser dominirao u ovom meču, ali je slavio što će mu i te kako značiti za samopouzdanje.

Posljednju pobjedu Kecmanović je ostvario 13. marta u Dominikanskoj Republici i od tada je vezao pet poraza. Svi su bili neizvjesni, tri seta, velike borbe, malo je falilo da sruši Sašu Zvereva u Minhenu nedavno, ali nije uspio. Konačno je prekinuo crnu seriju.

Naredni rival biće mu Andrej Rubljov (Rusija) koji je bio slobodan u prvom kolu. Biće to njihov treći duel, oba su pripala ruskom teniseru.

