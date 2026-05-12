Janik Siner izjednačio rekord Novaka Đokovića

Prvi teniser svijeta Janik Siner nastavlja dominaciju na ATP turu.

Izvor: Virginie Bouyer / imago sportfotodienst / Profimedia

Italijanski teniser Janik Siner hita ka šestoj uzastopnoj Masters tituli. On je u Rimu slavio protiv sunardnika Andree Pelegrinija sa 6:2, 6:3 i plasirao se u četvrtfinale. Prvi teniser svijeta je novom pobjedom izjednačio rekord Novaka Đokovića i zabilježio 31. vezani trijumf na turnirima iz Serije 1000.

Nakon ispadanja srpskog asa u prvom kolu, i odustajanja Karlosa Alkaraza zbog povrede, Siner je praktično ostao bez prave konkurencije u Rimu. Protiv Pelegrinija su mu bila potrebna po dva brejka u oba seta i pitanje pobjednika se nije postavljalo ni u jednom momentu meča.

Janik će za plasman u polufinale igrati protiv boljeg iz meča Andrej Rubljov - Nikoloz Basilašvili. Italijan će biti apsolutni favorit ko god da mu bude rival, pošto je od posljednjih 50 mečeva na ATP tutu pobijedio 48.

Siner na pragu velikog dostignuća

Janik Siner je osvajanjem Mastresa u Madridu postao besmrtan. Italijanu je to bio peti vezani turnir iz serije 1000, što nikome u istoriji nije pošlo za rukom. Ako nastavi sa sjajnim partijama, ni šesta vezana masters titula nije daleko. Ipak, ne opterećuje se Janik mnogo rekordima...

"Da, to mi znači veoma mnogo. Ipak, ne mogu se porediti sa Rafom, Rodžerom ili Novakom. Ono što su oni uradili bilo je impresivno. Ne igram da bih obarao te rekorde, igram zbog sebe, zbog svog tima i porodice. Oni nikada nisu promijenili svoj stav prema meni, to su jednostavni ljudi i sa njima se osjećam sigurno. Kod kuće ne pričamo o tenisu, to je poseban odnos. Sve ove brojke znače, ali iza njih stoje disciplina i ogromna žrtva", rekao je Siner i dodao:

"Postoje dnevne rutine koje niko ne vidi, ja sam prvi koji je spreman svakog jutra. Volim ovaj put i želim da budem najbolja verzija sebe. Ne razmišljam o rekordima. Ono što su drugi uradili, a posebno ono što Novak i dalje radi, zaista je nevjerovatno. Ne mogu da se poredim sa njima", dodao je prvi teniser svijeta.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:45 Novak Đoković se krsti posle pobede nad Sinerom Izvor: Eurosport Izvor: Eurosport

(MONDO)