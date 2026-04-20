Poznato kada Partizan i Zvezda ponovo igraju u ABA ligi: "Vječiti" čekaju skoro mjesec dana na nove mečeve

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Partizan i Crvena zvezda završili su obaveze u ABA ligi kad je u pitanju ligaški dio, pa će na sljedeće mečeve čekati tri nedjelje.

Partizan je pobedio Crvenu zvezdu u posljednjem susretu u ABA ligi, a poslije drugog dijela grupne faze takmičenja poznato je i kada će "vječiti" ponovo na teren. Iako situacija na tabeli nije još sasvim jasna, poznato je da će domaći evroligaši imati čak tri sedmice pauzu od regionalnog takmičenja.

Sistem takmičenja ABA lige je promijenjen, igraće se nalik evroligaškom sistemu, što crno i crveno-belima omogućava nešto duži odmor. Regionalno takmičenje je donijelo odluku da se prvi plej-of mečevi igraju u periodu od 8. do 11. maja, druga runda je na programu od 15. do 18. maja, a u slučaju da bude bilo potrebe - treći i odlučujući mečevi igraće se od 22. do 25. maja, stoji na sajtu ABA lige.

Trenutno je poznato sa kim će Crvena zvezda i Budućnost odmjeriti snage. Crveno-bijeli dočekuju Cedevita Olimpiju, dok će Budućnost ugostiti  Kluž, a rivali Partizana i Dubaija neće biti poznati, vrlo vjerovatno, prije 4. maja. Trenutno je poznato da će pobjednik plej-ina, u kojem će se sastati Igokea i Bosna, igrati protiv drugog tima na tabeli ABA lige, dok će poraženi iz ovog susreta imati još jednu šansu.

Poraženi iz meča Igokea - Bosna sačekaće boljeg iz plej-auta. U zoni devetog odnosno 10. mjesta su Spartak i Zadar/FMP. Ekipa koja će se naći na posljednjem mjestu koje daje nadu za nastavak takmičenja još nije poznata, ali u slučaju da hrvatski i srpski klub imaju isti skor, tim iz Železnika će imati prednost zbog bolje koš razlike. Protiv koga će igrati Subotičani za mjesto u plej-ofu biće poznato tek nakon posljednjeg kola, kada budu igrali Studentski centar i Zadar (27. april) odnosno FMP i Ilirija (25. april).

