"Mnogo para, a malo muzike": Vlade Đurović o Zvezdinoj sezoni

Trofejni trener i stručni konsultant TV Arena sport svodio utiske poslije još jedne sezone Zvezde završene u plej-inu, na desetom mjestu.

Izvor: TV Arena sport/ EPA/Enric Fontcuberta

Trofejni srpski trener i stručni konsultant TV Arena sport Vlade Đurović rekao je da je Zvezda morala da napravi bolji rezultat u Evroligi s obzirom na velika ulaganja.

"Mnogo je veliki pad forme kad je bilo najpotrebnije, mnogi igrači su bili baš slabi, neprepoznatljivi. Zvezda je imala ove godine 11 stranaca, mnogo je para potrošeno. Rekao bih za obične ljude - mnogo para, a malo muzike", rekao je Đurović poslije poraza od Barselone u plej-inu.

"Navijači Zvezde nisu zadovoljni 10. mjestom, to sam rekao. Ove godine bio je mnogo veći budžet. Smatrali smo da imamo bolji tim nego prošlogodišnji, mislim da i jesmo imali. Kad se pogledaju Žalgiris i neki drugi klubovi, srce me boli kako oni mogu 'gore', a mi ne možemo. Isto tako, utjeha je neka tu kad pogledaš Milano, Armani, Partizan, Efes, Bajern... Imaš neku utjehu, ali sve u svemu...", sa gorčinom u glasu je dodao on.

U čemu je bio problem u Barseloni? Bilo ih je mnogo, kao već nedjeljama unazad.

"Mekano smo ušli, kad Vil Klajburn da prvu, pa drugu trojku, ne daj mu više da šutira, uvijek igra dobro protiv nas... Ovih osam razlike izgleda kao pristojan poraz, moglo je i gore, bilo je 22. Nijedan razigran igrač, ali nijedan. Barselona je umrtvila igru, igrala duge napade", rekao je Vlade Đurović. "Imali smo mnogo igrača koji nisu imali nikakav učinak", dodao je on.

"Pad traje još od Niša"

"Mnogi su bili prosječni, Kodi, Batler, Nvora prosječni i ovaj pad forme koji dugo traje, još od Niša... I prošle godine je poslije Kupa Zvezda pala, mada nije možda bilo ovako drastično sa Grkom trenerom, ali bilo je slično."

Nije htio da ocjenjuje sezonu neuspješnom, za sada.

"Ne možemo da pričamo da li je uspješna ili ne sezona dok se ne završe ABA ili KLS, ako se uzme još jedna titula, biće djelimično uspješna, ako se uzmu obje ne možemo da kažemo da je neuspjeh - plej-in i tri domaće titule, to je nešto drugo. Ipak, da bi tako nešto uspio, moraš da dobiješ Partizan uz hendikep sa domaćim terenom i isto tako Dubai. Vrlo teško. Mekintajer je na kraju dao neke stvoje poene, Batler isto, ali ne mogu da kažem da su igrali dobro. Kad je sve gotovo, to mi ne znači ništa."

