Vil Klajburn pao u trans protiv Crvene zvezde: As Barselone ubacio šest trojki zaredom! (VIDEO)

Američki veteran ubacio šest trojki u nizu protiv Crvene zvezde u utakmici sezone, u plej-inu Evrolige.

Američki veteran Vil Klajburn (35) pao je u trans na utakmici protiv Crvene zvezde i ubacio čak 18 poena za prvih osam minuta. Šutirao je trojke 6/6 i ostavio bez daha sve u hali "Palau Blaugrana".

Iz napada u napad, Klajburn je rešetao koš Crvene zvezde - iz "otvorenih" pozicija, preko ruku čuvara i uz svaku vrstu odbrane Beograđana. Ništa nije pomagalo u okršajima protiv košarkaša iz Detroita, koji je kroz karijeru znao da bude "dželat" beogradskim vječitim rivalima.

Kada ga je trener Ćavi Paskval izveo iz igre u 9. minutu meča, čitava dvorana je ustala. Gledaoci su bili svjesni prizora kakav se ne viđa često i koji je donio Barsi prednost 29:21 u završnici prve četvrtine. Tim rezultatom je i završena dionica, u kojoj je Klajburn ubacio skoro identičan broj poena kao i ekipa Zvezde.

Ove sezone Klajburn u Evroligi postiže 13,4 poena u prosjeku, a za tri poena šutira 37 odsto. Najbolje ih je šutirao u meču protiv Olimpijakosa, kada ih je ubacio sedam iz 10 pokušaja.

¡SALVAJE arranque del@FCBbaskety de@Da_Thrill21!



April 21, 2026

