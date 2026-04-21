logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vil Klajburn pao u trans protiv Crvene zvezde: As Barselone ubacio šest trojki zaredom! (VIDEO)

Autor Nebojša Šatara
0

Američki veteran ubacio šest trojki u nizu protiv Crvene zvezde u utakmici sezone, u plej-inu Evrolige.

vil klajburn dao zvezdi sest trojki u nizu Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Američki veteran Vil Klajburn (35) pao je u trans na utakmici protiv Crvene zvezde i ubacio čak 18 poena za prvih osam minuta. Šutirao je trojke 6/6 i ostavio bez daha sve u hali "Palau Blaugrana".

Iz napada u napad, Klajburn je rešetao koš Crvene zvezde - iz "otvorenih" pozicija, preko ruku čuvara i uz svaku vrstu odbrane Beograđana. Ništa nije pomagalo u okršajima protiv košarkaša iz Detroita, koji je kroz karijeru znao da bude "dželat" beogradskim vječitim rivalima.

Kada ga je trener Ćavi Paskval izveo iz igre u 9. minutu meča, čitava dvorana je ustala. Gledaoci su bili svjesni prizora kakav se ne viđa često i koji je donio Barsi prednost 29:21 u završnici prve četvrtine. Tim rezultatom je i završena dionica, u kojoj je Klajburn ubacio skoro identičan broj poena kao i ekipa Zvezde. 

Ove sezone Klajburn u Evroligi postiže 13,4 poena u prosjeku, a za tri poena šutira 37 odsto. Najbolje ih je šutirao u meču protiv Olimpijakosa, kada ih je ubacio sedam iz 10 pokušaja.

(MONDO)

Tagovi

KK Barselona Evroliga KK Crvena zvezda Vil Klajburn

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC